TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Jogėla pelnė 14 taškų ir padėjo Trento „Dolomiti Energia“ iškovoti pirmąją pergalę Europos taurėje

2025-10-08 23:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 23:15

Pergalę Europos taurėje pasiekė Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (1/1) ekipa, kuri išvykoje 107:96 (25:21, 28:35, 30:12, 24:28) nugalėjo Podgoricos „Budučnost“ (1/1) krepšininkus.

M.Jogėla buvo tarp lyderių

0

Lietuvis per 30 minučių pelnė 14 taškų (4/6 dvit., 2/3 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, išprovokavo pražangą, sykį suklydo, 5 kartus prasižengė ir surinko 15 naudingumo balų.

Nugalėtojams Devante Jonesas įmetė 24 taškus (7 rez. per.), Andrejus Jakimovskis surinko 15.

Podgoricos klubui Skylaras Maysas pelnė 22 taškus (8 atk. kam.), Nikola Tanaskovičius pridėjo 17.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

