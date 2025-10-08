Jogėla pelnė 14 taškų ir padėjo Trento „Dolomiti Energia“ iškovoti pirmąją pergalę Europos taurėje

Lietuvis per 30 minučių pelnė 14 taškų (4/6 dvit., 2/3 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, išprovokavo pražangą, sykį suklydo, 5 kartus prasižengė ir surinko 15 naudingumo balų.
Nugalėtojams Devante Jonesas įmetė 24 taškus (7 rez. per.), Andrejus Jakimovskis surinko 15.
Podgoricos klubui Skylaras Maysas pelnė 22 taškus (8 atk. kam.), Nikola Tanaskovičius pridėjo 17.
