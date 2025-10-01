EuroCup turnyrinė lentelė – komandos ir jų pozicijos
|A grupė
|Per/Pr
|Tšk.
|1
|Bahcesehir Kol.
|3/0
|6
|2
|Cedevita Olimpija
|3/0
|6
|3
|Manresa
|2/1
|5
|4
|Aris
|2/1
|5
|5
|Slaskroclaw
|2/1
|5
|6
|Venezia
|1/2
|4
|7
|Cluj-Napoca
|1/2
|4
|8
|Hapoel Jerusalem
|1/2
|4
|9
|Neptūnas
|0/3
|3
|10
|Hamburg
|0/3
|3
|B grupė
|Per/Pr
|Tšk.
|1
|JL Bourg
|3/0
|6
|2
|Ulm
|3/0
|6
|3
|Besiktas
|2/1
|5
|4
|Chemnitz
|1/2
|4
|5
|Buducnost
|1/2
|4
|6
|Turk Telekom
|1/2
|4
|7
|7bet-Lietkabelis
|1/2
|4
|8
|Panionios
|1/2
|4
|9
|Trento
|1/2
|4
|10
|London Lions
|1/2
|4
trečiadienis
Spalio 1 d.
1 varžybos
penktadienis
Spalio 3 d.
1 varžybos
penktadienis
Spalio 10 d.
1 varžybos
antradienis
Spalio 14 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Spalio 16 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Spalio 23 d.
1 varžybos
antradienis
Spalio 28 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Spalio 30 d.
1 varžybos
penktadienis
Lapkričio 7 d.
1 varžybos
trečiadienis
Lapkričio 12 d.
1 varžybos
penktadienis
Lapkričio 14 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Lapkričio 20 d.
1 varžybos
antradienis
Lapkričio 25 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Gruodžio 4 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Gruodžio 11 d.
1 varžybos
trečiadienis
Gruodžio 17 d.
1 varžybos
penktadienis
Gruodžio 19 d.
1 varžybos
antradienis
Gruodžio 23 d.
1 varžybos
antradienis
Gruodžio 30 d.
1 varžybos
antradienis
Sausio 6 d.
1 varžybos
penktadienis
Sausio 9 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Sausio 15 d.
1 varžybos
antradienis
Sausio 20 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Sausio 22 d.
1 varžybos
penktadienis
Sausio 30 d.
1 varžybos
antradienis
Vasario 3 d.
1 varžybos
penktadienis
Vasario 6 d.
1 varžybos
penktadienis
Vasario 13 d.
1 varžybos
trečiadienis
Vasario 25 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Kovo 5 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Kovo 12 d.
1 varžybos
penktadienis
Kovo 20 d.
1 varžybos
antradienis
Kovo 24 d.
1 varžybos
penktadienis
Kovo 27 d.
1 varžybos
ketvirtadienis
Balandžio 2 d.
1 varžybos
antradienis
Balandžio 7 d.
1 varžybos
penktadienis
Balandžio 10 d.
1 varžybos
Naujausios EuroCup rungtynių naujienos