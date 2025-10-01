Mano naujienos

EuroCup turnyrinė lentelė – komandos ir jų pozicijos

A grupė Per/Pr Tšk.

 

 

A grupė Per/Pr Tšk.
1 Bahcesehir Kol. 3/0 6
2 Cedevita Olimpija 3/0 6
3 Manresa 2/1 5
4 Aris 2/1 5
5 Slaskroclaw 2/1 5
6 Venezia 1/2 4
7 Cluj-Napoca 1/2 4
8 Hapoel Jerusalem 1/2 4
9 Neptūnas 0/3 3
10 Hamburg 0/3 3
B grupė Per/Pr Tšk.
1 JL Bourg 3/0 6
2 Ulm 3/0 6
3 Besiktas 2/1 5
4 Chemnitz 1/2 4
5 Buducnost 1/2 4
6 Turk Telekom 1/2 4
7 7bet-Lietkabelis 1/2 4
8 Panionios 1/2 4
9 Trento 1/2 4
10 London Lions 1/2 4
    trečiadienis
    Spalio 1 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Spalio 3 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Spalio 10 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Spalio 14 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 16 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 23 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Spalio 28 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 30 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Lapkričio 7 d.
    1 varžybos
    trečiadienis
    Lapkričio 12 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Lapkričio 14 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Lapkričio 20 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Lapkričio 25 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Gruodžio 4 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Gruodžio 11 d.
    1 varžybos
    trečiadienis
    Gruodžio 17 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Gruodžio 19 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 23 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Gruodžio 30 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Sausio 6 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Sausio 9 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Sausio 15 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Sausio 20 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Sausio 22 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Sausio 30 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Vasario 3 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Vasario 6 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Vasario 13 d.
    1 varžybos
    trečiadienis
    Vasario 25 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Kovo 5 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Kovo 12 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Kovo 20 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Kovo 24 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Kovo 27 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Balandžio 2 d.
    1 varžybos
    antradienis
    Balandžio 7 d.
    1 varžybos
    penktadienis
    Balandžio 10 d.
    1 varžybos
Monaco
84:89 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
84:81 Žiūrėk
Fenerbahce
Bayern
70:98 Žiūrėk
Žalgiris
Crvena zvezda
88:79 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
78:89 Žiūrėk
Olimpia Milano
Barcelona
2025 m. Spalio 23 d., ketvirtadienis 21:30 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2025 m. Spalio 28 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Virtus Bologna
Žalgiris
2025 m. Spalio 30 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Lyon-Villeurbanne
Žalgiris
2025 m. Lapkričio 7 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Valencia
Olympiacos
2025 m. Lapkričio 12 d., trečiadienis 21:15 Žiūrėk
Žalgiris
Dubai
2025 m. Lapkričio 14 d., penktadienis 18:00 Žiūrėk
Žalgiris
Real Madrid
2025 m. Lapkričio 20 d., ketvirtadienis 21:45 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2025 m. Lapkričio 25 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Baskonia
Žalgiris
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Maccabi Tel Aviv
Paris
2025 m. Gruodžio 11 d., ketvirtadienis 21:45 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2025 m. Gruodžio 17 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Anadolu Efes
Žalgiris
2025 m. Gruodžio 19 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Partizan
Žalgiris
2025 m. Gruodžio 23 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Panathinaikos
Hapoel Tel-Aviv
2025 m. Gruodžio 30 d., antradienis 21:05 Žiūrėk
Žalgiris
Virtus Bologna
2026 m. Sausio 6 d., antradienis 21:30 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2026 m. Sausio 9 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Crvena zvezda
Maccabi Tel Aviv
2026 m. Sausio 15 d., ketvirtadienis 21:05 Žiūrėk
Žalgiris
Lyon-Villeurbanne
2026 m. Sausio 20 d., antradienis 21:00 Žiūrėk
Žalgiris
Olimpia Milano
2026 m. Sausio 22 d., ketvirtadienis 21:30 Žiūrėk
Žalgiris
Baskonia
2026 m. Sausio 30 d., penktadienis 21:30 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2026 m. Vasario 3 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Monaco
Anadolu Efes
2026 m. Vasario 6 d., penktadienis 19:30 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2026 m. Vasario 13 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Hapoel Tel-Aviv
Žalgiris
2026 m. Vasario 25 d., trečiadienis 20:00 Žiūrėk
Olympiacos
Valencia
2026 m. Kovo 5 d., ketvirtadienis 21:30 Žiūrėk
Žalgiris
Panathinaikos
2026 m. Kovo 12 d., ketvirtadienis 21:15 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2026 m. Kovo 20 d., penktadienis 20:00 Žiūrėk
Real Madrid
Žalgiris
2026 m. Kovo 24 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Bayern
Fenerbahce
2026 m. Kovo 27 d., penktadienis 19:45 Žiūrėk
Žalgiris
Žalgiris
2026 m. Balandžio 2 d., ketvirtadienis 20:00 Žiūrėk
Barcelona
Žalgiris
2026 m. Balandžio 7 d., antradienis 20:00 Žiūrėk
Dubai
Partizan
2026 m. Balandžio 10 d., penktadienis 21:30 Žiūrėk
Žalgiris

 

 

 

