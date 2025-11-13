Winstonas sužibėjo Europos taurėje – įspūdingas pasirodymas prieš „Neptūną“ ir savaitės MVP titulas

Cassiusas Winstonas prieš Klaipėdos „Neptūną“ surinko 37 naudingumo balus. Amerikietis vos per 22 minutes pelnė 35 taškus ir padėjo pasiekti pergalę 110:93.
2–3 vietas pasidalino Podgoricos „Budučnost“ tandemas Axelis Bouteille ir Juwanas Morganas, surinkę po 34 balus. Ketvirtas liko Breso Burgo JL gynėjas Adamas Mokoka (32 naud. bal.), o penketuką užbaigė Stambulo „Bešiktaš“ aukštaūgis Conoras Morganas (27 naud. bal.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!