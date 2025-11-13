 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Winstonas sužibėjo Europos taurėje – įspūdingas pasirodymas prieš „Neptūną“ ir savaitės MVP titulas

2025-11-13 13:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 13:48

Naudingiausiu Europos taurės septintojo turo žaidėju tapo Jeruzalės „Hapoel“ gynėjas.

C.Winstonas tapo turo MVP

Naudingiausiu Europos taurės septintojo turo žaidėju tapo Jeruzalės „Hapoel“ gynėjas.

REKLAMA
0

Cassiusas Winstonas prieš Klaipėdos „Neptūną“ surinko 37 naudingumo balus. Amerikietis vos per 22 minutes pelnė 35 taškus ir padėjo pasiekti pergalę 110:93.

2–3 vietas pasidalino Podgoricos „Budučnost“ tandemas Axelis Bouteille ir Juwanas Morganas, surinkę po 34 balus. Ketvirtas liko Breso Burgo JL gynėjas Adamas Mokoka (32 naud. bal.), o penketuką užbaigė Stambulo „Bešiktaš“ aukštaūgis Conoras Morganas (27 naud. bal.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų