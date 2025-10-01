Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ – „Bešiktaš“ tiesiogiai: stebėkite pirmąsias Europos taurės rungtynes

2025-10-01 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 18:00

Sezoną tarptautiniame turnyre trečiadienio vakarą pradeda Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai, pirmieji Nenado Čanako varžovai Europos taurės turnyre – Stambulo „Bešiktaš“.

Sezoną tarptautiniame turnyre trečiadienio vakarą pradeda Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai, pirmieji Nenado Čanako varžovai Europos taurės turnyre – Stambulo „Bešiktaš“.

REKLAMA
0

Tiesiogiai rungtynes nuo 19:00 val. stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Panevėžiečiai sezoną LKL pradėjo nesėkme prieš Klaipėdos „Neptūną“, tačiau vėliau neturėjo daug vargo su Jonavos ir Kėdainių ekipomis.

„Bešiktaš“ prieš du sezonus Europos taurėje nužygiavo iki pusfinalio, o Turkijos lygoje pernai reguliariajame sezone užėmė antrąją vietą. Galiausiai komanda žygiavo iki finalo, o jame 1-4 serijoje nusileido Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamam Stambulo „Fenerbahče“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų