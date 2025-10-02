Šaltos naujienos vartotojams: prognozuoja elektros brangimą

Pranešime žiniasklaidai „Elektrum Lietuva“ atstovas Mantas Kavaliauskas įvardija pagrindines priežastis, kurios spalį gali lemti kainų pokyčius, ir dalijasi prognozėmis, ko tikėtis gyventojams.
„Rugsėjį jau matėme, kad elektros kaina šoktelėjo, o spalį, panašu, ši tendencija išliks. Didžiausią įtaką tam turės paklausos ir pasiūlos balansas. Tikėtina, kad elektros paklausa dėl trumpėjančių dienų augs, o gamyba iš atsinaujinančių šaltinių liks panašiame lygyje, kaip rugsėjį“, – sako M. Kavaliauskas.
Spalį laukia vėsūs orai
Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos („Meteo.lt“) meteorologo Gyčio Valaikos, šių metų rugsėjis buvo šiltesnis už daugiametį vidurkį, daug kur net priminė vasarą. Rugsėjo pirmoji pusė buvo vasariška – šilta ir saulėta, o mėnesio pabaigoje jau pasijautė rudeniui būdingas vėsesnis oras. Visgi spalį ryškesnio atšilimo tikėtis neverta.
„Kasmet spalio pirmoje pusėje sulaukiame vadinamojo auksinio rudens. Dienos dar gali būti maloniai šiltos, bet mėnesio pabaigoje orai paprastai tampa vis pilkesni ir vėsesni, prasideda šildymo sezonas. Šiemet oro temperatūra turėtų būti artima klimato normai – apie 7,3 laipsnio, o kritulių kiekis iki 25 proc. mažesnis už vidurkį“, – skaičiuoja G. Valaika.
Meteorologas primena, kad spalį saulės spindėjimo trukmė drastiškai mažėja – vidutiniškai pasiekia vos trečdalį to, ką turime vasaros mėnesiais.
Auganti paklausa ir mažėjanti gamyba iš saulės
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, šių metų rugsėjį vidutinė didmeninė elektros kaina siekė 97,95 Eur už megavatvalandę (MWh), kai rugpjūčio pirmąją pusę ji buvo 62,52 Eur. Palyginus su praėjusiais metais, rugsėjo kaina (83,54 Eur/MWh) buvo panaši į šių metų situaciją, tačiau 2022-aisiais ji buvo net keturis kartus didesnė – 359,82 Eur/MWh.
„Kiekvienais metais kainas lemia vis kitokie veiksniai – orai, geopolitika, jungčių remontai. Vis dėlto tendencija išlieka tokia pati, kad nuo spalio paklausa toliau auga ir elektros kainos kyla. Pavyzdžiui, 2024 m. spalis buvo brangesnis nei rugsėjis – atitinkamai 91,38 ir 89,69 Eur/MWh“, – aiškina M. Kavaliauskas.
Ekspertas pažymi, kad rugsėjį išaugo elektros vartojimas – gyventojai grįžo iš atostogų, sutrumpėjo dienos, daugiau naudojama dirbtinio apšvietimo. Ši paklausa paprastai nuosekliai didėja iki sausio–vasario mėnesių.
Be to, rudenį keičiasi gamyba iš atsinaujinančių šaltinių – saulės elektrinės spalį jau pagamina gerokai mažiau energijos, o vėjo elektrinių gamyba dažniausiai išlieka panaši ar nedaug didesnė nei vasarą.
Kainų pokyčiai aktualiausi vartotojams, kurie yra pasirinkę su birža susietus planus. Tokiu atveju svarbu stebėti kainų situaciją ir pagal ją planuoti vartojimą. Gyventojai, siekiantys daugiau stabilumo, gali rinktis fiksuotą planą – tokiu atveju kainų pokyčiai biržoje neturi reikšmės ir sąskaitoms.
Ekspertas taip pat primena, kad vartotojai bet kada gali keisti tiekėją ar planą – tai padeda prisitaikyti prie rinkos situacijos ir sutaupyti.
