TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apklausa: daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų nėra keitę savo elektros tiekėjo

2025-09-29 09:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:36

Elektra. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų nėra pakeitę elektros tiekėjo, rodo energetikos bendrovės „Elektrum Lietuva“ užsakymu atlikta apklausa. Tuo metu vieną kartą jį keitė 24 proc., o daugiau nei kartą – 12 proc. lietuvių.

0

Apklausos duomenimis, 18 proc. apklaustųjų teigė, kad elektros tiekėjo nėra keitę, bet galvoja tai daryti, taip pat dar 35 proc. niekada to nedarė ir nurodė neketinantys daryti.

Elektros tiekėjų pasiūlymais domisi 52 proc. gyventojų – 12 proc. juos seka dažnai, o likę 40 proc. – kartais. Tuo metu kiek mažiau nei pusė respondentų (48 proc.) teigė visiškai nesidomintys tiekėjų siūlomais planais. Tyrimas parodė, jog dažniau planais domisi vyresnio amžiaus ir aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai.

Taip pat apklausa atskleidė, kad 42 proc. nekeitusiųjų tiekėjo yra patenkinti dabartiniu tiekėju, o 37 proc. nemato reikšmingų skirtumų tarp rinkos dalyvių. 

„Skirtumai tarp tiekėjų yra realūs – tiek kainos, tiek sąlygų. Net kelių centų už kilovatvalandę skirtumas vidutiniam namų ūkiui per metus gali virsti šimtais eurų. Pavyzdžiui, 3000 kWh per metus suvartojančiam namų ūkiui vos 2 centų kainų skirtumas reikštų apie 60 eurų sutaupytą sumą, o 3 centų – beveik 100 eurų“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Rinkodaros ir produktų departamento vadovas Mantas Kavaliauskas.

Tyrimo duomenimis, svarbiausias veiksnys, galintis paskatinti keisti tiekėją, yra mažesnė elektros kaina – taip atsakė 63 proc. apklaustųjų. Mažesnės kainos dažniau ieškantys nurodė aukštesnį išsilavinimą turintys bei didžiųjų miestų ir rajonų centrų gyventojai.

Apklausą šių metų rugsėjį atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Jos metu buvo apklausti 1011 Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus.

