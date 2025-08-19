Elektros kaina išaugo 117 proc.: įvardijo, kodėl taip nutiko

Bendrovės duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje elektra brango 117 proc. iki 81,24 euro už megavatvalandę, o Estijoje kaina augo 135 proc. ir siekė 73,76 euro už megavatvalandę.
„Elektros energijos kainos augo dėl sumažėjusios gamybos vėjo jėgainėse – Baltijos ir Šiaurės šalių regione ji krito 19 proc.
Reikšmingą įtaką turėjo ir 14 proc. mažesnė atominių elektrinių gamyba Švedijoje, o elektros srautai į Baltijos šalis praėjusią savaitę sumažėjo 20 proc.“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Marius Kietis.
Kaip praneša bendrovė, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė 6 730 GWh, gamybos apimtys taip pat augo iki 7 175 GWh.
Lietuvoje mažėjo vartojimas, tačiau augo gamyba
Skelbiama, kad Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su praėjusia savaite, mažėjo 4 proc. ir siekė 432 GWh. Lietuvoje elektros suvartota 9 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – 182 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas mažėjo 2 proc. ir siekė 117 GWh, o Estijoje suvartota 1 proc. mažiau – 133 GWh.
Elektros energijos bendros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 12 proc. ir siekė 321 GWh.
Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektros energijos gamyba augo 24 proc. iki 161 GWh. Estijoje elektros buvo pagaminta taip pat 24 proc. daugiau ir siekė 72 GWh. Tuo metu Latvijoje gamyba mažėjo 10 proc. iki 87 GWh.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 74 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 89 proc., Latvijoje – 75 proc., Estijoje – 54 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!