Ar būtina išjungti variklį degalinėje? Tai mitas ar reali prievolė?

Daugelis vyresnio amžiaus vairuotojų turėtų prisiminti laikus, kai užsukus į degalinę tvyrodavo stiprus benzino kvapas, o visa aplinka labiau priminė naftos perdirbimo cechą.

Tokius kvapus sukeldavo benzino garai, galintys užsiliepsnoti tik esant tam tikrai jų koncentracijai ore – tarp 2 ir 8 procentų.

Jei garų kiekis per mažas, ore tiesiog nėra pakankamai degiosios medžiagos. Jei per didelis – pritrūksta deguonies, todėl liepsna neįsižiebia. Tad tikimybė, kad šios sąlygos vienu metu sutaps su uždegimo šaltiniu, yra itin menka.

Kur kas realesnė grėsmė – jei degalai išsilietų ir patektų ant pakankamai įkaitusio paviršiaus. Vis dėlto ir šiuo atveju verta atkreipti dėmesį, kad variklio temperatūra beveik nesiskiria, nesvarbu, ar jis būtų ką tik išjungtas, ar vis dar veikia. Todėl ir šis argumentas neturi realaus pagrindo.

Rekomenduojama, bet neprivaloma

Pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus, vairuotojams nėra privaloma išjungti automobilio variklį pildant degalus.

Toks reikalavimas nenurodytas nei Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose energetikos ministro įsakymu, nei kituose susijusiuose teisės aktuose.

Todėl įspėjimai ant degalų pistoletų ar kolonėlių yra rekomendacinio pobūdžio, skirti didinti bendrą saugumo lygį, tačiau teisiškai nėra privalomi.

Kita vertus, rūkymas degalinėse yra griežtai draudžiamas. Šis draudimas numatytas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, taip pat susijusiuose saugos reikalavimuose.

Degalinės yra priskiriamos prie objektų, kuriuose laikomi ir naudojami degūs skysčiai, todėl rūkymas šiose vietose gali kelti realų pavojų gyvybei ir turtui.

Didžiausia rizika – ne gaisras, o vagystė

Didžiausia praktinė priežastis, kodėl visgi verta išjungti variklį degalinėje, yra apsauga nuo vagysčių.

Paliktas veikiantis automobilis – tai atvira proga ne tik pavogti patį automobilį, bet ir jame esančius daiktus.

Be to, iš ekologinės pusės – tai taip pat neteisingas sprendimas: laisvai dirbantis variklis be reikalo eikvoja kurą ir didina oro taršą.

Tuo tarpu kalbant apie gaisro riziką, šiandien ji yra itin maža. Moderniose degalinėse degalų garų surinkimą užtikrina ketvirtosios kartos rekuperacinės sistemos, kurios efektyviai kontroliuoja išgaravimą. Todėl reali tikimybė, kad pildant degalus neužgesintu varikliu kils gaisras, praktiškai neegzistuoja.