Du „Volkswagen“ 1,6 litro varikliai – MPI ir FSI: vienas patikimas, kitas – tiksinti bomba. Kurį pasirinkti?

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad skirtingi „Volkswagen“ grupės modeliai naudoja tokį patį variklį, tačiau po tuo pačiu darbiniu tūriu slepiasi dvi radikaliai skirtingos technologijos, du skirtingi pasauliai ir, svarbiausia, skirtingo dydžio išlaidos juos remontuojant.
1994 metais pirmą kartą pristatytas 1,6 litro MPI variklis, ypač aštuonių vožtuvų versija, yra tikras automobilių pasaulio dinozauras, kurio konstrukcijos šaknys siekia kelis dešimtmečius.
Palyginus su kitais moderniais varikliais, pastarasis yra nepaprastai paprastas: vienas paskirstymo velenėlis, du vožtuvai cilindrui ir minimalus kiekis elektronikos.
Būtent tokio paprastumo jis tapo patikimumo sinonimu, kurio gedimai, tokie kaip droselinės sklendės valymas ar uždegimo ritės keitimas, yra nebrangūs ir lengvai sutvarkomi.
Tačiau laiko patikrinta ir elementari technologija turi savo kainą – nepasotinamą apetitą degalams. Mieste, kur automobilis nuolatos turi pagreitėti ir sulėtėti, vidutinių sąnaudų vidurkis dažnai siekia ar viršija 9-10 litrų 100 km.
Kita vertus, šis variklis tapo favoritu tarp vairuotojų, norinčių įsirengti suskystintų dujų įrangą, su kuria 1,6 MPI variklis sutaria tiesiog puikiai.
„Volkswagen“ siekdama išspręsti MPI variklio poreikį nepaliaujamai siurbti degalus, 2001 metais pristatė tai, kas tuomet atrodė kaip ateities pranašas.
Modernus 1,6 litro FSI variklis iš pradžių atrodė vos ne kaip idealus kandidatas pakeisti MPI analogą. Tiesioginis degalų įpurkšimas, didesnė galia (110-115 AG), efektyvesnis paskirstymo grandinės mechanizmas ir svarbiausia 15-20 proc. mažesnės degalų sąnaudos. Deja, po modernia išore slėpėsi tiksinti bomba.
Vairuotojai netrukus susidūrė su virtine brangiai kainuojančių problemų: nepatikima paskirstymo grandine, kurios peršokimas reiškė variklio mirtį, ant įsiurbimo vožtuvų nuolat besikaupiančiais suodžiais, kurių valymas reikalavo nuimti visą variklio galvutę, ir nuolat gendančiais azoto oksidų (NOx) jutikliais, kurių kaina siekdavo ir 500 eurų.
Į problemų sąrašą buvo galima įtraukti ir variklio jautrumą degalams, mat „Volkswagen“ inžinierių sprendimu jam rekomendavo naudoti 98 rūšies benziną. O tai – keista, ypač atsižvelgiant į faktą, kad šis variklis buvo montuojamas į ekonominės klasės automobilius.
Galiausiai, labai greitą verdiktą šiam varikliui paskelbė tiek patys vairuotojai, tiek pats gamintojas. Modernus FSI motoras buvo gaminamas vos septynerius metus, o štai archajiškas ir technologiškai nepažangus MPI gamyboje išbuvo iki pat 2013-ųjų metų.
Tipiniai 1,6 MPI variklio gedimai: ko tikėtis?
Nors 1,6 MPI variklis laikomas itin patikimu, jis turi kelias gerai žinomas „ligas“. Laimei, visos jos yra lengvai diagnozuojamos ir nebrangiai sutvarkomos:
Droselinė sklendė. Tai bene dažniausiai pasitaikantis ir tipiškiausias šio variklio gedimas. Simptomai – netolygi variklio eiga, galios praradimas.
Automobilių, turinčių šį variklį, savininkai rekomenduoja sklendę reguliariai, kas 40-45 tūkst. km, išvalyti ir adaptuoti iš naujo (kaina 50–70 eur). Ignoruojant problemą, sklendę teks keisti, o tai kainuos gerokai brangiau: kokybiškas pakaitalas kainuoja apie 100-120 eur, o originali detalė – dar daugiau.
Uždegimo ritė (babina). Apie šios detalės gedimą praneš netolygus variklio darbas ir sumažėjusi trauka. Didelis privalumas – šiame variklyje yra tik viena uždegimo ritė, todėl jos keitimas yra greitas ir nebrangus.
Lambda zondas. Kaip ir uždegimo ritės atveju, šio jutiklio gedimas nėra nei retas, nei brangiai sutvarkomas. Tai viena iš smulkių eksploatacinių problemų, nekeliančių didelio galvos skausmo.
Tipiniai 1,6 FSI variklio gedimai: ko tikėtis?
Skirtingai nei MPI atveju, 1.6 FSI variklio problemos yra kur kas rimtesnės ir reikalauja didesnių investicijų. Tai yra pagrindinės priežastys, dėl kurių šis variklis pagarsėjo kaip nepatikimas:
Anglies nuosėdos (suodžiai) ant vožtuvų. Tai lėtinė tiesioginio įpurškimo variklių liga. Dėl ant įsiurbimo vožtuvų ir kanalų besikaupiančių suodžių variklis pradeda dirbti netolygiai, praranda galią.
Kokybiškas šių nuosėdų pašalinimas yra sudėtingas ir brangus. Dažniausiai tenka nuimti variklio galvutę ir viską valyti mechaniškai.
Azoto oksidų (NOx) jutiklio gedimai. Šio jutiklio keitimas bus brangus malonumas. Naujos detalės kaina gali siekti nuo 300 eurų.
Paskirstymo grandinės problemos. Ypač ankstyvųjų gamybos metų modeliuose paskirstymo grandinė ir jos įtempiklis pasižymi nepatikimumu.
Ignoruojant barškėjimo garsą, grandinė gali peršokti, o tai baigiasi vožtuvų ir variklio galvutės pažeidimais, arba trumpai tariant – kapitaliniu remontu. Grandinės, slankiklių ir įtempiklio keitimas neautorizuotame servise kainuoja vidutiniškai 300 eurų.
Pagrindiniai priežiūros intervalai
Norintiems tiksliau įvertinti galimus išlaikymo kaštus, pateikiame pagrindinius abiejų variklių techninės priežiūros intervalus:
1,6 MPI ir 1,6 FSI*:
Variklio alyva – kas 15 000 km
Oro ir degalų filtrai – kas 60 000 km
Uždegimo žvakės – kas 60 000 km
Paskirstymo diržas – kas 90 000 km*
*Įprastai naudotų automobilių rinkoje FSI varikliai sutinkami su paskirstymo grandine, tačiau čia slypi svarbus niuansas. Pati pirmoji 110 AG variklio versija (kodas – BAD), montuota į „Golf“ ir „Bora“ modelius, turėjo ne grandinę, o paskirstymo diržą, kurį būtina keisti kas 90 000 km. Tokia pati taisyklė galioja ir MPI motorams.
Modeliai į kuriuos buvo montuojamas 1,6 MPI
Audi: A3 (I ir II kartos), A4 (I ir II kartos).
Seat: Ibiza / Cordoba (I karta), Leon (I ir II kartos), Altea, Toledo (I, II ir III kartos), Exeo.
Škoda: Felicia, Octavia (I ir II kartos).
Volkswagen: Praktiškai visuose populiariuose B, C ir D segmento modeliuose, tokiuose kaip Polo, Golf, Bora, Jetta, Touran, New Beetle, Passat.
Modeliai į kuriuos buvo montuojamas 1,6 FSI
Audi: A2 (110 AG versija), A3 (II karta, 115 AG versija).
Seat: Šio variklio „Seat“ modeliuose nerasite.
Škoda: Tik Octavia (II karta, 115 AG versija).
Volkswagen: Golf (IV karta), Bora, Golf (V karta), Jetta (V karta), Touran (I karta), Passat (B6 karta).
