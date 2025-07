Pasaulis kraustosi iš proto: lygina pirmųjų ponių Melanios Trump ir Brigitte Macron sėdmenis

Socialinių tinklų vartotojai pradėjo intensyviai aptarinėti M. Trump ir B. Macron kūno formas, ypač jų sėdmenis.

Aptarinėjo abiejų moterų figūras

Nuotraukoje matomas kontrastas tarp dviejų pirmųjų ponių paskatino begales spekuliacijų apie galimus plastinės chirurgijos patobulinimus.

Daugelis „Reddit“ vartotojų komentavo, kad skirtumai tarp jų išvaizdos esą pernelyg akivaizdūs, jog būtų vien tik natūralaus senėjimo rezultatas – kai kurie spėliojo apie botokso injekcijas, veido patempimus ar kitus estetinius patobulinimus. Vis tik, daugiausiai komentarų sulaukė M. Trump kūno linijos.

„Nieko daugiau nematau. Tik plastines operacijas ir injekcijas“, – komentavo vienas iš nuotraukos žiūrovų.

Kitas komentatorius netgi palygino M. Trump ir B. Macron kūno linijas ir šukuoseną:

„Visos Melanios kūno dalys yra plastmasinės, išpumpuotos ir išsišokusios. Jos veidas atrodo piktesnis ir vyriškesnis, o poniai B. Macron reikia naujos šujuosenos. Dieve mano, juk gyvena Prancūzijoje.. Ten puikių salonų netrūksta“.

Buvo net svarstymų apie tai, ar Melania pasidarė sėdmenų implantus:

„Ji sako, kad nesidarė operacijų, tačiau jos sėdmenys išaugo per vieną naktį? Nes ji neturėjo tokių sėdmenų savo jaunystėje“, – teigė vienas vartotojas.

Paneigė faktus apie plastines operacijas

Melania dar 2016 metais interviu žurnalui GQ aiškiai paneigė bet kokias plastines operacijas.

Ji teigė, kad nėra jokios operacijos, kurią būtų pasidariusi. Daugelis žmonių mano, kad ji naudoja įvairias grožio procedūras, tačiau ji sako, kad nieko panašaus nedarė. Melania pabrėžė, kad gyvena sveikai ir rūpinasi savo oda bei kūnu natūraliai.

Be to, ji atsisakė botokso ir kitų injekcijų, sakydama, kad jos neigiamai veikia odą ir nervus. Melania nori natūraliai ir gražiai senti, kaip daro jos mama.

Susitikimas 2018 metais

B. Macron 2018 metais, per Prancūzijos prezidento E. Macrono vizitą Vašingtone, susitiko su M. Trump ir apibūdino ją kaip „malonią, žavią, protingą ir labai atvirą“ moterį, su kuria „turi tokį pat humoro jausmą“, rašoma theguardian.com.

Tačiau Prancūzijos pirmoji dama pažymėjo, kad Melania yra daug labiau apribota savo vaidmenyje:

„Ji negali nieko daryti. Ji net negali atidaryti lango Baltuosiuose rūmuose. Ji negali išeiti į lauką. Ji yra daug labiau apribota nei aš. Aš kasdien išeinu į lauką.“

Brigitte taip pat paaiškino, kodėl Melania viešumoje atrodo rimta: „Viską interpretuoja, perinterpretuoja. Ji turi stiprią asmenybę, bet labai stengiasi jos nerodyti. Ji labai lengvai juokiasi, iš visko, bet rodo tai mažiau nei aš.“

Be to, Brigitte atskleidė, kad ir pati nuolat saugosi savo žodžių viešumoje: „Turiu jausmą, kad kiekvienas žodis turi per didelį svorį, todėl nuolat save riboju. Tai sunkiausia – nėra tikro poilsio, nėra nė akimirkos, kai gali būti visiškai rami.“

Nepaisant to, ji stengiasi gyventi „normalų gyvenimą“, palaikydama ryšius su savo sūnumi, dviem dukromis ir anūkais iš pirmosios santuokos.

„Galvoje nesikeičiu. Aš vis dar esu Emmanuelio Macron žmona, o ne prezidento žmona. Nesijaučiu pirmąja dama.“

Brigitte pabrėžė, kad nors jos amžiuje nieko nebereikia įrodinėti, ji siekia būti daugiau nei tik dekoratyvinis „gėlių vazonas“ šalia vyro.