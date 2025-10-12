Moterų krepšinio tiesioginės transliacijos – MLKL rungtynės gyvai
10-12, 14:00 - 16:30
ARCHYVAS
Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ - Rygos „TTT“. Open Smart Way MLKL rungtynės
10-19, 14:00 - 16:30
„TSA Tallinn“ - „MKK Panevėžys“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ - Rygos „TTT“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Klaipėdos „LCC tarptautinis universitetas“ - Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Vilniaus „Kibirkštis“ - Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“. Open Smart Way MLKL rungtynės
Moterų krepšinio lygos naujienos