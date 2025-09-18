„Europa turi ir vėl išgirsti Lietuvos vardą“: prasideda „Kibirkšties“ kelias į Eurolygą

Kovą stebėkite ir internetu: Vilniaus „Kibirkštis“ – „Tango Bourges Basket“. Moterų Eurolygos atrankos rungtynės | TV3 Play
Mačą komentuos buvusi klubo „Kibirkštis“ kapitonė, o dabar – sporto komentatorė Rima Valentienė. Anot jos, šio Vilniaus klubo patekimas į Eurolygą Lietuvos moterų krepšiniui reikštų tą patį, ką kadaise garsiam arabų karvedžiui Saladinui reiškė Jeruzalės užkariavimas.
„Tai yra tikslas, kurio turime siekti tol, kol pasiseks, nors, žinoma, labai norėčiau, kad tai įvyktų šiemet! Galimybė žaisti Eurolygoje merginoms suteiktų galimybę varžytis su geriausiomis krepšininkėmis pasaulyje tikrąja to žodžio prasme. Tik renkant patirtį tarp stipriausių, Lietuvos merginos ir pačios įgytų reikalingus įgūdžius ir savybes, kurios leistų 2027 metais kovoti dėl medalių Europos čempionate“, – sako ji.
„Kibirkštyje“ praeityje žaidusiai Rimai galimybė komentuoti šio vakaro rungtynes – didžiausias malonumas. Buvusi krepšininkė išduoda, kad dalis jos vis dar jaučiasi taip, tarsi ir pati su kitomis žaidėjomis būtų aikštelėje.
„Aš puikiai žinau, kaip jos jaučiasi, kiek jėgų atiduoda, kaip jaudinasi ir kaip nori pasiekti užsibrėžtų tikslų. Man labai smagu, kad sulaukiu ir labai daug palaikymo bei komentarų apie tam tikras moterų krepšinio pasaulio įžvalgas. Juk vyrų ir moterų krepšinis labai skiriasi“, – sako ji.
Taip pat Rima pasakoja, kad jos keliai persipina ir su dabartine rinktine: „Man yra tekę žaisti su Sandra Valužyte-Linkevičiene, Giedre Labuckiene, Kamile Nacickaite-Van Der Horst, o fizinio rengimo treneris Deividas Rinkevičius buvo ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris, kai aš atstovavau Lietuvai. Šiai komandai jaučiu labai daug gerų, nuoširdžių jausmų. Esu pati didžiausia palaikytoja (šypsosi)“.
Tiek šiandien, tiek rugsėjo 24 dieną, trečiadienį, „Kibirkštis“ susitiks su Buržo „Tango Basket“ klubu iš Prancūzijos.
Kaip pastebi R. Valentienė, tai – itin tituluota ekipa: komanda 15 kartų tapo Prancūzijos čempione, 12 kartų Prancūzijos taurės laimėtoja, 3 kartus Eurolygos čempione bei 2 kartus Europos taurės čempione.
„Dabar ekipa išgyvena permainų laikotarpį, todėl nori ir vėl patekti tarp stipriausių Europos komandų. Savo sudėtyje „Tango Basket“ turi Prancūzijos rinktinės žaidėjų bei stiprių legionierių iš užsienio. Oficialioje sudėtyje yra 16 žaidėjų, bet kokia tiksli sudėtis žais rungtynėse ketvirtadienį, pamatysime realiuoju rungtynių laiku. Praėjęs sezonas Prancūzijos klubui buvo labai nesėkmingas, todėl manau, kad šiais metais merginos bandys įrodyti savo vertę“, – sako ji.
Visa tai įrodo, kad šį vakarą žiūrovų laukia aukščiausio lygio dvikova. O linkėdama pergalės Vilniaus „Kibirkšties“ klubui, R. Valentienė primena pagrindinį tikslą – Europa turi ir vėl išgirsti Lietuvos vardą!
Vilniaus „Kibirkštis“ – Buržo „Tango Basket“ – jau šį ketvirtadienį, 19 val. per TV6!
