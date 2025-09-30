Mano naujienos

Moterų krepšinio lygos rungtynių tvarkaraštis 

    antradienis
    Rugsėjo 30 d.
    1 varžybos
    ketvirtadienis
    Spalio 2 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 4 d.
    2 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 5 d.
    2 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 11 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 12 d.
    2 varžybos
    trečiadienis
    Spalio 15 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 18 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 19 d.
    3 varžybos
    šeštadienis
    Spalio 25 d.
    2 varžybos
    sekmadienis
    Spalio 26 d.
    1 varžybos
    pirmadienis
    Spalio 27 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 1 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 2 d.
    4 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 8 d.
    3 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 9 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 16 d.
    1 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 22 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 23 d.
    3 varžybos
    šeštadienis
    Lapkričio 29 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Lapkričio 30 d.
    4 varžybos
    ketvirtadienis
    Gruodžio 4 d.
    1 varžybos
    sekmadienis
    Gruodžio 7 d.
    4 varžybos
Alytaus Dzūkija
54:62
LCC
Kauno Aistės-LSMU
45:64
Klaipėdos Neptūnas
RSU Merks
72:69
Alytaus Dzūkija
TSA Tallinn
44:91
TTT Riga
LCC
75:71
Šiauliai
Panevėžys
41:125
Vilniaus Kibirkštis
Šiauliai
106:61
Alytaus Dzūkija
Vilniaus Kibirkštis
105:55
RSU Merks
Klaipėdos Neptūnas
85:72
TTT Riga
LCC
80:65
Kauno Aistės-LSMU
RSU Merks
2025 m. Spalio 18 d., šeštadienis 14:00
Šiauliai
TSA Tallinn
2025 m. Spalio 19 d., sekmadienis 14:00
Panevėžys
TTT Riga
2025 m. Spalio 19 d., sekmadienis 14:00
Kauno Aistės-LSMU
Klaipėdos Neptūnas
2025 m. Spalio 19 d., sekmadienis 16:00
Alytaus Dzūkija
Šiauliai
2025 m. Spalio 25 d., šeštadienis 14:00
TTT Riga
TSA Tallinn
2025 m. Spalio 25 d., šeštadienis 16:00
RSU Merks
Vilniaus Kibirkštis
2025 m. Spalio 26 d., sekmadienis 14:05
Klaipėdos Neptūnas
LCC
2025 m. Spalio 27 d., pirmadienis 18:00
Panevėžys
Vilniaus Kibirkštis
2025 m. Lapkričio 1 d., šeštadienis 17:00
TSA Tallinn
Klaipėdos Neptūnas
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:00
TSA Tallinn
Šiauliai
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:00
Panevėžys
TTT Riga
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:00
LCC
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Lapkričio 2 d., sekmadienis 14:45
RSU Merks
Šiauliai
2025 m. Lapkričio 8 d., šeštadienis 14:00
Klaipėdos Neptūnas
TSA Tallinn
2025 m. Lapkričio 8 d., šeštadienis 14:30
LCC
TTT Riga
2025 m. Lapkričio 8 d., šeštadienis 18:00
Panevėžys
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 9 d., sekmadienis 14:05
Kauno Aistės-LSMU
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 16 d., sekmadienis 14:30
Panevėžys
RSU Merks
2025 m. Lapkričio 22 d., šeštadienis 13:00
TTT Riga
Klaipėdos Neptūnas
2025 m. Lapkričio 23 d., sekmadienis 14:00
LCC
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Lapkričio 23 d., sekmadienis 14:05
Šiauliai
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 23 d., sekmadienis 15:00
Vilniaus Kibirkštis
Alytaus Dzūkija
2025 m. Lapkričio 29 d., šeštadienis 17:00
TSA Tallinn
Panevėžys
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 14:00
Klaipėdos Neptūnas
TTT Riga
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 14:05
Vilniaus Kibirkštis
LCC
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 15:30
RSU Merks
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Lapkričio 30 d., sekmadienis 17:45
TSA Tallinn
Kauno Aistės-LSMU
2025 m. Gruodžio 4 d., ketvirtadienis 17:00
Vilniaus Kibirkštis
LCC
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 14:05
Vilniaus Kibirkštis
Panevėžys
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 15:00
Kauno Aistės-LSMU
Alytaus Dzūkija
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 15:00
TTT Riga
RSU Merks
2025 m. Gruodžio 7 d., sekmadienis 17:00
Klaipėdos Neptūnas

 

 

 

