„Kibirkštis“ – „Šiauliai“ tiesiogiai: stebėkite Lietuvos moterų lygos sezono startą

Vilniaus „Kibirkšties“ ir „Šiaulių-Vilmers“ akistatą nuo 14 val. stebėkite šiame straipsnyje.
Lietuvos čempionės sezoną pasitiks prastomis nuotaikomis dėl dužusios Eurolygos svajonės.
„Kibirkštis“ svečiuose trečiadienį 59:89 nepasipriešino Buržo „Tango Basket“ krepšininkėms. Vilniaus ekipa pirmąsias rungtynes namuose laimėjo rezultatu 75:64, tačiau atsakomajame mače neišlaikė susikrautos 11 taškų persvaros ir durys žengti į Eurolygą užsitrenkė.
Naujuoju šiauliečių treneriu tarpsezonio metu tapo asistentu dirbęs Aurimas Andrušaitis, pakeisiantis išvykstantį Gitautą Kieviną.
Saulės miesto klubas savo gretose išlaikė ir Lietuvos rinktinės žaidėją 25-erių Dalią Donskichytę, kuri praėjusiame sezone rinko 14 taškų, 4,2 atkovoto kamuolio, 6,2 rezultatyvaus perdavimo, 3,3 perimto kamuolio ir 17,2 naudingumo balo rodiklius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!