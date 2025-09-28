Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Moterų krepšinis

„Kibirkštis“ – „Šiauliai“ tiesiogiai: stebėkite Lietuvos moterų lygos sezono startą

2025-09-28 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-28 13:00

Sekmadienio popietę startuoja Lietuvos moterų krepšinio lygos kovos, kurias galėsite stebėti ir tv3.lt portale.

Sekmadienio popietę startuoja Lietuvos moterų krepšinio lygos kovos, kurias galėsite stebėti ir tv3.lt portale.

0

Vilniaus „Kibirkšties“ ir „Šiaulių-Vilmers“ akistatą nuo 14 val. stebėkite šiame straipsnyje.

Lietuvos čempionės sezoną pasitiks prastomis nuotaikomis dėl dužusios Eurolygos svajonės.

„Kibirkštis“ svečiuose trečiadienį 59:89 nepasipriešino Buržo „Tango Basket“ krepšininkėms. Vilniaus ekipa pirmąsias rungtynes namuose laimėjo rezultatu 75:64, tačiau atsakomajame mače neišlaikė susikrautos 11 taškų persvaros ir durys žengti į Eurolygą užsitrenkė.

Naujuoju šiauliečių treneriu tarpsezonio metu tapo asistentu dirbęs Aurimas Andrušaitis, pakeisiantis išvykstantį Gitautą Kieviną.

Saulės miesto klubas savo gretose išlaikė ir Lietuvos rinktinės žaidėją 25-erių Dalią Donskichytę, kuri praėjusiame sezone rinko 14 taškų, 4,2 atkovoto kamuolio, 6,2 rezultatyvaus perdavimo, 3,3 perimto kamuolio ir 17,2 naudingumo balo rodiklius.

