Lietuvės sužadėtuvės atima žadą: NBA žvaigždės pasipiršimo nepamirš niekada

Laura Ivaniukas žinomas modelis bei nuomonės formuotoja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena – sužadėtuves.
Sužadėtuvės su pasakišku vaizdu
Laura Ivaniukas vidurnaktį pasidalino džiugia naujiena bei svarbiu žingsniu moters gyvenime – ištarė lemtingąjį taip mylimąjam D’Angelo Russellui.
Sužadėtuvės įvyko nuostabaus dekoro aplinkoje, todėl galima suprasti, jog vyras šiam žingsniui ruošėsi rimtai.
Aplink porą buvo rožių žiedlapių ratas kartu su rožėmis ir didelė širdis, kuri taip pat iš gėlių.
Ant moters rankos puikavosi įspūdingo dydžio žiedas su brangakmeniu.
