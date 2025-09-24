Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvės sužadėtuvės atima žadą: NBA žvaigždės pasipiršimo nepamirš niekada

2025-09-24 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 15:55

Žinoma nuomonės formuotoja bei modelis Laura Ivaniukas su sekėjais pasidalino džiugia žinia – susižadėjo su krepšinio NBA žvaigžde D’Angelo Russellu. Pora apie džiugią naujieną paskelbė vidurnaktį.

Laura Ivaniukas (Nuotr. socialinių tinklų)

Žinoma nuomonės formuotoja bei modelis Laura Ivaniukas su sekėjais pasidalino džiugia žinia – susižadėjo su krepšinio NBA žvaigžde D'Angelo Russellu. Pora apie džiugią naujieną paskelbė vidurnaktį.

2

Laura Ivaniukas žinomas modelis bei nuomonės formuotoja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena – sužadėtuves.

Sužadėtuvės su pasakišku vaizdu

Laura Ivaniukas vidurnaktį pasidalino džiugia naujiena bei svarbiu žingsniu moters gyvenime – ištarė lemtingąjį taip mylimąjam D’Angelo Russellui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sužadėtuvės įvyko nuostabaus dekoro aplinkoje, todėl galima suprasti, jog vyras šiam žingsniui ruošėsi rimtai.

Aplink porą buvo rožių žiedlapių ratas kartu su rožėmis ir didelė širdis, kuri taip pat iš gėlių.

Ant moters rankos puikavosi įspūdingo dydžio žiedas su brangakmeniu.

 

