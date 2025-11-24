Naujovės vienoje Vilniaus poliklinikoje: pacientai galės atlikti ir brangų tyrimą

„Antakalnio poliklinika šiemet tapo didžiausia gydymo įstaiga mieste pagal prisirašiusių gyventojų skaičių – čia lankosi daugiau nei 121 tūkst. vilniečių. Rūpindamiesi pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, bendromis pastangomis plečiame ir atnaujiname infrastruktūrą, kad pacientams būtų patogu, juos pasitiktų graži estetinė aplinka. Tikiu, kad tai prisidės prie geresnės ir pacientų, ir darbuotojų savijautos“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Antakalnio poliklinikos registratūros remontui skirta apie 835 tūkst. eurų, iš kurių daugiau nei 600 tūkst. eurų sudaro Europos Sąjungos lėšos.
Nauja eilių valdymo sistema
Poliklinikoje įdiegta moderni eilių valdymo įranga ir atnaujintas pagrindinis registratūros terminalas leidžia sklandžiau ir efektyviau valdyti pacientų srautus. Taip pat atnaujinta rūbinė, padidintas savitarnos spintelių skaičius, greta įrengta ir vaikų vežimėlių statymo vieta bei erdvė žmonių su negalia vežimėlių saugojimui ir išdavimui, rašoma pranešime spaudai.
Dėmesys skirtas ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimui. Atnaujintos skambučių centro patalpos su akustinėmis pertvaromis, taip sumažinant triukšmo lygį, įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, nupirkta nauja kompiuterinė įranga.
Visi remonto metu įdiegti sprendimai yra paremti universalaus dizaino principais, todėl patalpos maksimaliai pritaikytos ir asmenų su negalia poreikiams. Registratūroje įdiegta kompiuterizuota sistema, kuri padės darbuotojams tiesiogiai bendrauti su pacientais gestų kalba.
Siekiant užtikrinti reikiamą aplinkos temperatūros lygį šaltuoju metų laiku, įrengta grindinio šildymo sistema, atnaujintos ir oro vėdinimo bei kondicionavimo sistemos. Vykdant Antakalnio poliklinikos vidaus atnaujinimo darbus nepamiršta pasirūpinti ir lauko infrastruktūra – pakeistos dangos, įrengti pėsčiųjų takai su taktiliniais paviršiais.
Nuo rudens – nauja paslauga
Siekiant užtikrinti aukštą teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, Antakalnio poliklinikoje renovuota ne tik registratūra, bet ir odontologinio skyriaus patalpos, taip pat įsigyta kompiuterinės, odontologinės, radiologinės, chirurginės ir kitos įrangos už daugiau nei 1 mln. eurų.
Šį rudenį Antakalnio poliklinikoje pradėtos teikti visų organų kompiuterinės tomografijos paslaugos, iki metų galo planuojama atnaujinti ir mamografijai skirtą įrangą, kuri leis dar efektyviau užtikrinti ankstyvą krūties vėžio prevenciją.
„Siekiame, kad gydymo įstaigose gerėtų ne tik fizinė aplinka, bet ir sveikatos paslaugų teikimo kokybė, didėtų tiek pacientų pasitenkinimas apsilankius. Per dieną Antakalnio poliklinikoje apsilanko daugiau nei 4 tūkst. pacientų, todėl svarbu, kad poliklinika augtų kartu su pacientų skaičiumi ir poreikiais – tiek modernios įrangos, tiek specialistų kompetencijų prasme. Matome, kad turime didelį gyventojų pasitikėjimą mūsų sveikatos sistemos kokybe, turime dėti pastangas tai išlaikyti“, – sako Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Nuosekliai augant prie Antakalnio poliklinikos prisirašiusių pacientų skaičiui, šiemet prie įstaigos darbuotojų komandos prisijungė 47 skirtingų specializacijų gydytojai ir daugiau nei 60 slaugos bei jai prilyginamo personalo narių. Savo studijas rezidentūroje tęsė 60 gydytojų rezidentų.
Didelį dėmesį skiriant šeimos medicinos plėtrai, Vilniaus miesto savivaldybė kas mėnesį taip pat skiria papildomas lėšas šeimos gydytojų komandos nariams – Antakalnio poliklinikai per 2025-uosius tam skirta jau daugiau nei 1,4 mln. eurų.
Vykdant Antakalnio poliklinikos plėtrą, įstaiga šiemet taip pat įsigijo naujas patalpas Žolyno g. (daugiau nei 770 kv. m).
Investuos daugiau nei 16 mln. eurų
Metų pradžioje atnaujinus Šeškinės, o dabar – ir Antakalnio poliklinikos registratūrą, tokiu pavyzdžiu artimiausiu metu paseks dar keturios Vilniaus miesto gydymo įstaigos ir jų filialai.
Jau greitai pacientus pasitiks atsinaujinusi Centro poliklinika, kitų metų pradžioje darbai bus užbaigti ir šios poliklinikos Vytenio bei Naujamiesčio filialuose, o metų pabaigoje – Lukiškių filiale. Karoliniškių poliklinikoje bus atnaujintos dvi registratūros – L. Asanavičiūtės ir Erfurto gatvėse įsikūrusiuose padaliniuose. Šiuo metu remonto darbai vyksta Grigiškių sveikatos priežiūros centre, atnaujinimo darbai suplanuoti ir Naujosios Vilnios poliklinikoje.
Iš ES fondų, skirtų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti, Vilniaus miestui skirta daugiau nei 16 mln. eurų. Lėšos skirtos medicininei, kompiuterinei įrangai įsigyti, patalpų remontui, trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų studijoms apmokėti, sveikatos priežiūros paslaugoms asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis efektyvinti ir kt.