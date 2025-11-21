Vis springęs ir sunkiai rijęs klaipėdietis išgirdo apie retą ligą – operuojant neprireikė nė pjūvio

Pacientas į KUL kreipėsi dėl nuolat stiprėjančių rijimo problemų ir springimo epizodų. Atlikus išsamius diagnostinius tyrimus, buvo nustatytas Zenkerio divertikulas – reta, tačiau išgydoma būklė, kai tarp ryklės raumenų susiformuoja papildoma ertmė, kuri gali talpinti net iki litro turinio.
Iki šiol daliai tokių pacientų Lietuvoje būdavo taikoma sudėtinga atvira operacija – atliekamas pjūvis kakle, po kurio laukia ilgas gijimo laikotarpis ir didesnė komplikacijų rizika. Klaipėdos universiteto ligoninėje pasirinktas kitoks kelias – pritaikytas pažangus endoskopinis gydymo metodas, kai visa procedūra atliekama per burną, be išorinių pjūvių.
„Pacientas pirmiausia kreipėsi į ligoninės gastroenterologus, kurie įtarė divertikulą. Kolegė gydytoja gastroenterologė Justina Daveckaitė, ieškodama geriausių sprendimų, kaip padėti žmogui, šį atvejį aptarė su manimi.
Įvertinę tyrimus, nusprendėme, kad galime padėti minimaliai invazyviai. Endoskopo pagalba atlikta divertikulo plastika – stemplės sienelė suformuota taip, kad nebeliktų kišenės, kurioje kauptųsi maistas. Pacientas po procedūros kitą dieną galėjo gerti, jam išnyko rijimo sutrikimai. Tai saugus ir efektyvus sprendimas, leidžiantis išvengti atviros chirurgijos“, – pasakoja operaciją atlikęs KUL gydytojas chirurgas gastroenterologas Justas Birutis.
Atlikus pooperacinius radiologinius tyrimus, patvirtinta, kad stemplės srityje neliko jokių ertmių ar rezervuarų, maistas keliauja normaliai – iš burnos tiesiai į skrandį.
Pasak J. Biručio, šis atvejis – išskirtinis ne tik dėl taikyto metodo, bet ir dėl komandinio požiūrio.
„Tokie atvejai rodo, kaip svarbu glaudžiai bendradarbiauti tarp skirtingų sričių specialistų – gastroenterologų, endoskopuotojų, radiologų. Tik komandinis požiūris leidžia pacientui pasiūlyti saugų ir individualiai tinkamiausią sprendimą. Klaipėdos universiteto ligoninė turi stiprią multidisciplininę komandą, todėl galime pritaikyti naujausius metodus čia, Vakarų Lietuvoje“, – džiaugiasi J. Birutis.
Gydytojas pridūrė, kad ne kiekvienas Zenkerio divertikulas reikalauja operacijos – jei jis nesukelia simptomų, taikomas stebėjimas. Tačiau kai pacientas ima jausti springimą, atsiranda nemalonus kvapas ar maisto kaupimasis, chirurginis sprendimas tampa išeitimi.
Šis atvejis – dar vienas įrodymas, kad Klaipėdos universiteto ligoninė, sutelkdama įvairių sričių ekspertus, gali teikti aukščiausio lygio specializuotas paslaugas ir užtikrinti modernų gydymą Vakarų Lietuvos gyventojams.