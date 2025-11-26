Šie 7 ženklai išduoda padidėjusį skrandžio rūgštingumą: Vaida Kurpienė atskleidė, kas padės

„Dažnai žmonės net neįtaria, kad patiria refliuksą (trumpiau vadinamas GERL), nes neturi klasikinio deginimo pojūčio. Jie skundžiasi sloga, nemaloniu burnos kvapu, kosuliu ar net galvos skausmais. Tik įsigilinus paaiškėja, kad problema – ne sinusai ar alergija, o rėmuo“, – sako V. Kurpienė.
Ilgainiui negydamas refliuksas gali sukelti stemplės uždegimą, mikrobiotos pokyčius, maistinių medžiagų trūkumus ir kitus sveikatos sutrikimus.
Dietistė sako, kad refliuksą verta ne iškentėti ar trumpam nuslopinti vaistais, bet ieškoti priežasčių bei sisteminių sprendimų, kurie ilgam padėtų sumažinti rėmens simptomus, rašoma pranešime spaudai.
7 požymiai, kurie dažnai slepia rėmenį
Dietistė V. Kurpienė išskiria kelias būkles, kurios gali signalizuoti apie rėmens simptomus.
- Rytinė sloga arba kosulys, kuris pranyksta dienai įsibėgėjus. Naktį skrandžio rūgštis gali patekti į viršutinius kvėpavimo takus ir sukelti dirginimą, todėl atsiranda tokia sloga.
- Ilgai nepraeinantis kosulys be aiškios priežasties. Toks kosulys dažnai klaidingai siejamas su astma ar virusiniais simptomais.
- Prastas burnos kvapas ir dažnas kariesas. Rūgštus skrandžio turinys keičia burnos mikrobiotą ir pH, pažeidžia emalį.
- Jausmas, kad „gumulas stovi kakle“. Vienas iš dažniausių, bet mažiausiai atpažįstamų GERL požymių.
- Galvos skausmai kartu su sunkumo jausmu skrandyje. Virškinimo sutrikimai gali sukelti nervinės sistemos reakcijas, todėl ima skaudėti galvą, jaučiamas dirglumas skrandyje.
- Prikimęs balsas ar nuolatinis jausmas, lyg būtumėte „pasigavę virusą“. Skrandžio rūgštis dirgina balso stygas, todėl balsas tampa sausas ar kimus.
- Atsisakymas šviežių daržovių, kavos be pieno ar obuolių. „Iš savo darbo praktikos matau, kad žmonės nesąmoningai vengia produktų, kurie jiems sukelia diskomfortą. Dažnai tai svarbus signalas, kad skrandis dirba ne taip, kaip turėtų“, – pastebi V. Kurpienė.
Kaip sumažinti rėmens simptomus?
„Vaistai – būtini, jei juos paskyrė gydytojas esant rimtai būklei, tačiau vien tik jų neužtenka. Reikia ieškoti priežasties ir keisti kasdienius įpročius – tai ilgalaikis sprendimas“, – teigia V. Kurpienė.
Norint suvaldyti rėmens simptomus, dietistė pataria pradėti nuo paprastų kasdienių įpročių keitimo: valgyti lėtai ir gerai kramtyti, nes skubėjimas ir stresas slopina virškinimą, bei vengti persivalgymo – mažesnės, reguliariai paskirstytos porcijos veiksmingai mažina rėmens simptomus.
V. Kurpienė rekomenduoja riboti riebų, marinuotą, labai sūrų, perdirbtą maistą bei atsiminti, kad rūgštūs maisto produktai, kava, gazuoti gėrimai ar šviežios daržovės gali provokuoti simptomus.
„Maisto nereikėtų užgerti dideliu kiekiu skysčių, ypač šaltų, nes jie padidina maisto tūrį ir gali išprovokuoti rėmenį. Po valgio verta 10-15 minučių pasivaikščioti ir vengti gulimos ar susikūprinusios padėties bent 1-2 valandas.
Itin svarbu ir įvairiais būdais stiprinti žarnyno mikrobiotą bei, kiek įmanoma, valdyti stresą. Reguliarūs pasivaikščiojimai gryname ore, kvėpavimo pratimai yra paprasti, bet veiksmingi įpročiai, kurie padeda mažinti refliukso simptomus“, – pataria dietistė.
Kada kreiptis į specialistus?
Jei rėmens simptomai kartojasi dažniau nei kartą per savaitę, trukdo miegui, atsiranda rijimo sunkumų ar skausmas krūtinėje – būtina specialistų konsultacija.
„Iš GERL sergančių klientų girdžiu, kad jie vieną po kitos geria vaistų pakuotes net be gydytojo priežiūros, bet vaistai padeda tik tuo momentu.
Kiti pasirenka kentėti ir nieko nedaryti. Tačiau galima sau padėti ir palengvinti rėmens būklę, jei ji nėra labai sunki, o daugeliu atvejų – net ir pilnai suvaldyti rėmens simptomus, kai keičiami kasdieniai įpročiai ir mityba.
Tiesa, kiekviena situacija individuali – kai kam pirmiausia gydymą reikia pradėti nuo vaistų, paskirtų gydytojo, kažkam – nuo mitybos pokyčių, o kitiems verta taikyti kelias priemones vienu metu. Geriausi rezultatai pasiekiami dirbant komandai – pacientui, gydytojui ir dietistui“, – sako V. Kurpienė.
Kaip atpažinti refliukso simptomus, kokios priežastys refliuksą sukelia ir kokie gyvenimo būdo bei mitybos pokyčiai gali padėti palengvinti būklę, daugiau dietistės patarimų rasite paspaudę čia.
