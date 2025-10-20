Odontologas atskleidė, kokias sveikatos problemas gali išduoti jūsų burna: kiti nė neįtaria

„Revive“ klinikos įkūrėjas ir pagrindinis odontologas dr. Kabiras Bhogalas sako, kad be ėduonies ir dantų problemų, nedideli pokyčiai burnoje gali atskleisti paslėptas sveikatos problemas – nuo virškinimo sutrikimų iki maistinių medžiagų trūkumo.
Iš tiesų daugelis sveikatos problemų pirmiausia pasireiškia pokyčiais burnos ertmėje, dažnai dar prieš tai, kai pajuntate simptomus.
Dr. K. Bhogalas pasidalijo 7 netikėtais dalykais, kuriuos odontologas gali pasakyti apie jūsų sveikatą dar prieš sužinodamas jūsų ligų istoriją, rašo express.co.uk.
Įtampa žandikaulyje ir dantų dėvėjimasis
Dantų dėvėjimasis arba įtampa žandikaulyje gali rodyti „bruksizmą“, t. y. griežimą dantimis – įprotį, dažnai susijusį su stresu ar nerimu. Būdami įsitempę, nesąmoningai suspaudžiame žandikaulį ar griežiame dantimis, tai yra kaip fizinė įtampos išraiška.
Laikui bėgant tai gali sukelti akivaizdžius simptomus, tokius kaip plokšti ar nudilę dantys, žandikaulio skausmas ar net nedideli skilimai, dažniausiai krūminių ar priekinių dantų kandamuosiuose kampuose.
Negydomas bruksizmas gali prisidėti prie smilkininio apatinio žandikaulio sąnario sutrikimų, kurie jungia žandikaulį su kaukole. Tai gali sukelti lėtinius galvos skausmus, veido skausmą ar sunkumą kramtant.
Be streso valdymo metodų, odontologai gali pasiūlyti ir specialias naktines kapas arba, sunkesniais atvejais, dantų karūnėles atstatyti pažeistus dantis.
Dantenų uždegimas
Odontologai apmokyti atpažinti periodonto ligos simptomus – tai lėtinė būklė, pažeidžianti dantenų audinius ir viena pagrindinių dantų netekimo priežasčių.
Rūkymas gerokai padidina dantenų uždegimo ir ligų riziką, nes sumažina kraujo pritekėjimą į dantenas, silpnina imuninę reakciją ir apsunkina audinių gijimą.
Laikui bėgant tai gali sukelti nuolatinį uždegimą, dantenų atsitraukimą ir net kaulo netekimą. Todėl reguliarūs vizitai pas odontologą dažnai gali atskleisti paslėptą rūkymo poveikį burnos sveikatai, dar prieš jums patiems tai suprantant.
Rūgšties erozija
Kai pradeda dilti apsauginis dantų sluoksnis (emalis), tai gali būti ankstyvas lėtinės rūgšties poveikio ženklas. Tai dažniausiai pastebima dantų vidinėje pusėje ir neretai kyla dėl nediagnozuotos gastroezofaginio refliukso ligos (GERL), kai skrandžio rūgštis nuolat grįžta į stemplę ar net burną.
Odontologai gali tai pastebėti dar prieš pacientui suvokiant turint rūgščių refliuksą, nes rūgštis silpnina emalį ir daro dantis pažeidžiamesnius ėduoniui ir skilimui. Tokiais atvejais gali prireikti atstatomųjų procedūrų, pavyzdžiui, dantų karūnėlių, kad apsaugotų pažeistus dantis.
Burnos sausumas
Nors kserostomija (burnos sausumas) gali atsirasti dėl dehidratacijos, streso ar vartojamų vaistų, ji taip pat yra dažnas ankstyvas diabeto simptomas. Diabetas gali paveikti seilių liaukas, silpnindamas jų gebėjimą gaminti seiles.
Be to, aukštas cukraus kiekis kraujyje skatina skysčių netekimą, dėl ko burna dar greičiau išsausėja. Kadangi seilės padeda nuplauti maisto likučius ir neutralizuoti rūgštis, jų sumažėjimas sudaro palankią terpę bakterijoms daugintis, padidindamas ėduonies ir dantenų ligų riziką.
Paprastai jaučiamas sausas, lipnus pojūtis burnoje arba gali prasidėti grybelinė infekcija, pavyzdžiui, kampinis cheilitas (įtrūkę burnos kampučiai), dėl ko gali prireikti kraujo tyrimo.
Burnos pienligė
Baltos apnašos arba kreminė danga ant liežuvio ir skruostų vidaus gali būti burnos pienligės – grybelinės infekcijos, sukeltos Candida – požymis. Šis mieliagrybis natūraliai gyvena burnoje, bet paprastai jo augimą riboja imuninė sistema. Kai natūralios organizmo apsaugos susilpnėja, Candida pradeda daugintis.
Tai gali atsitikti sergant tokiomis ligomis kaip ŽIV ar autoimuninės ligos arba vartojant antibiotikus, kurie sutrikdo natūralią bakterijų pusiausvyrą.
Netinkamai pritaikyti protezai gali pabloginti būklę, nes dirgina burnos audinius ir sudaro drėgną terpę, kurioje mielės klesti. Tokiais atvejais patariama rinktis dantų implantus vietoje protezų ilgalaikiam dantų atkūrimui – jie integruojami į kaulą ir suteikia didesnį stabilumą.
Blogas burnos kvapas
Blogas kvapas ne visada susijęs su prasta burnos higiena. Iš tikrųjų, nuolatinis blogas burnos kvapas, nepaisant tinkamos priežiūros, gali kilti dėl virškinamojo trakto problemų.
Dažna priežastis gali būti Helicobacter pylori (H. pylori) – bakterija, sukelianti skrandžio opas ir gaminanti sieros junginius, kurie skleidžia nemalonų kvapą.
Kepenų funkcijos sutrikimai taip pat gali pasireikšti per burnos kvapą, nes kepenys dalyvauja maistinių medžiagų apykaitoje ir kraujo filtravime. Kai jos neveikia tinkamai, atliekos kaupiasi, o toksinai išsiskiria per plaučius, sukeldami neįprastą, pelėsinį ar metališką kvapą. Odontologai dažnai gali atskirti kvapo priežastį pagal tai, iš kur jis sklinda, koks jis yra ir ar pagerėja pakeitus burnos priežiūrą.
Išblyškęs liežuvis
Liežuvis, kuris atrodo neįprastai blyškus ar lygus, gali rodyti būtinų vitaminų ir mineralų, ypač geležies, folio rūgšties ar vitamino B12, trūkumą. Šios maistinės medžiagos yra itin svarbios sveikų kraujo ląstelių palaikymui, audinių atsinaujinimui ir imuninės sistemos veiklai, o visa tai tiesiogiai veikia burnos sveikatą.
Jų trūkstant, burnos minkštuosiuose audiniuose, ypač liežuvyje, gali prasidėti uždegiminiai procesai, jie gali tapti suplonėję ir labiau pažeidžiami, nes negauna reikiamo kiekio deguonies ar maistinių medžiagų.
Tai gali sukelti diskomfortą, deginimo pojūtį ar padidėjusią infekcijų riziką, kurias dar labiau pablogina prastesnis gijimas dėl prastos mitybos. Odontologai gali padėti anksti atpažinti anemijos ar kitų mitybos trūkumų požymius ir patarti atlikti kraujo tyrimą pas šeimos gydytoją.
