Lietuvos gyventojus skubiai įspėja saugotis magnetinių audrų: štai kam jos pavojingiausios

Kaip „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas dr. Vidmantas Vaičiulis, šiandien aktyvumas nėra toks didelis, siekia maždaug 4–5 balus, tačiau dar prieš pora savaičių jis buvo pasiekęs maksimumą – pakilo iki 7–9 balų.
Kas tos geomagnetinės audros ir kam jos pavojingiausios?
Kad geriau suprastume, kas tos geomagnetinės audros ir kodėl jos kyla, mokslininkas aiškino:
„Kada Saulėje įvyksta žybsniai arba vainikinės masės išsiveržimas, jų metu elektringosios dalelės, tokios kaip protonai, elektronai, kartu su Saulės plazma išsiveržia iš Saulės paviršiaus ir per gana trumpą laiką pasiekia Žemės magnetinį lauką, tą magnetinį lauką deformuoja ir gali turėti poveikį įvairioms sistemoms.“
Paklaustas, ar geomagnetinės audros iš tiesų turi poveikį sveikatai, V. Vaičiulis nedvejodamas atsako, kad taip, tačiau jį pajaučia ne visi. Pašnekovas išskyrė kelias žmonių grupes, kuriems kyla didesnė tikimybė pajusti magnetinių audrų poveikį.
„Dažniausiai junta jautresni asmenys, t. y. jautresnių grupių. O kas yra tos jautresnės grupės? Tai vyresnio amžiaus žmonės, taip pat žmonės, kurie turi tam tikrų rizikos veiksnių, pavyzdžiui, persiregę tam tikromis ligomis, tokiomis kaip, pavyzdžiui, insultai, infarktai, žmonės, kurie turi viršsvorio, kurie nėra fiziškai aktyvūs, ir kitos panašios grupės“, – vardijo jis.
Apibendrinant, galima sakyti, kad geomagnetinės audros pavojingos asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis.
Kaip sumažinti magnetinių audrų poveikį?
Mokslininkas primena, kad šių audrų prognozės yra lengvai prieinamos internete, tad verta pasižiūrėti ir pasekti, ar nevyrauja magnetinės audros, jei pasireiškia tam tikri simptomai:
„Jeigu tuo metu labiau negu įprastai sutrinka sveikata, tarkim, padidėja gerokai kraujo spaudimas, kuris galbūt prieš tai buvo gana neblogai kontroliuojamas, dar kažkokie pasireiškia – nemigos sutrikimai, nervingumas padidėja, <...> galbūt kažkokios sucidinės mintys, galvos svaigimas, tai tokiu atveju reikėtų įtarti, kad galbūt tai susiję.“
Pasiteiravus, ar galime imtis prevencinių veiksmų, pasiruošti artėjančioms Saulės audroms kažką darydami ar, priešingai, kažko vengdami, V. Vaičiulis išskyrė kelis patarimus.
„Šiek tiek tikrai galima. Vėlgi, visų pirma, labai svarbu darbo ir poilsio režimas. Labai, labai svarbu tinkamai pailsėti, išsimiegoti.
Taip pat na, vėlgi, fizinis pasiruošimas – nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esate, vėlgi fiziškai stipresni žmonės, sportuojantys žmonės, jie mažiau jaučia tuos geomagnetinių audrų svyravimus“, – kalbėjo Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas.
Turintiems įgimtą arba įgytą, pavyzdžiui, hipertenziją (padidėjusį kraujo spaudimą), būtina reguliariai vartoti gydytojo paskirtus vaistus, nenutraukti jų vartojimo. Vis tik pašnekovas pabrėžia – tai darykite tik tuo atveju, jeigu vaistus yra išrašęs gydytojas – neužsiimkite savigyda.
Geomagnetinio aktyvumo ciklo piko pabaiga
Paklaustas apie artimiausių dienų magnetinių audrų prognozes, V. Vaičiulis turi gerų žinių – jau rytoj ji nuslūgs, sugrįš prie maždaug 3 balų.
Galiausiai laidos svečias dalijosi priminimu ir gera žinia, kad aktyvumo ciklo pikas jau praėjęs ir jau pradėjęs mažėti:
„Geomagnetinis aktyvumas apskritai turi savo cikliškumą ir tas cikliškumas yra 11 metų periode. Šitas ciklas yra prasidėjęs 2019 metais ir dabar yra piko pabaiga, galima sakyti.
Jeigu taip bendrai, pagal tą ciklą, tai jau šiais metais jis pradės mažėti ir iki ciklo pabaigos jis jau turėtų būti gana ramus keletą metų iki kito ciklo pradžios.“
Apibendrindamas jis prideda, kad magnetinių audrų galbūt ir neišvengsime, bet aktyvumas kils iki 3–4, galbūt 5 balų, bet nepasieks maksimumo.
