Skelbia naujausią informaciją apie šios savaitės magnetinę audrą

Naujausios prognozės atskleidė, kas laukia artimiausiomis dienomis – štai kas laukia mūsų.
Paaiškėjo, ar nurimo magnetinė audra
Kaip rodo meteoagent.com duomenys, šiandien, ketvirtadienį, magnetinio lauko aktyvumas pasieks 6 balu.
Rytoj, penktadienį, prognozuojamas mažesnis aktyvumas, jis, kaip pranešama, sieks 4 balus.
Šeštadienis numatomas visiškai ramus, aktyvumas turėtų pasiekti vos 2,7 balus.
Kaip rodo Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozė, nei šiandien, nei artimiausiomis dienomis 5 balai nebus pasiekti.
Lapkričio 27-ąją aktyvumas daugiausiai pasieks 4,67 balus, mažiausiai – 3,67 balus.
Rytoj daugiausiai bus pasiekti 4 balai, aktyvumas svyruos nežymiai – nuo 3,67 iki 4 balų.
Šeštadienis turėtų būti visiškai ramus, kone visą parą laikysis 2,67 balų aktyvumas, tik labai trumpam laikui jis sumažės iki 2,33 balų.
Paaiškino, kas didina kraujospūdį ir kaip jį mažinti
Vienas iš magnetinių audrų veikiamų sveikatos rodiklių yra kraujospūdis. Vyraujant geomagnetinėms audroms jis gali padidėti. Be to, tai sveikatos bėda, su kuria susiduria daugybė žmonių, todėl verta žinoti, kas jį didina ir kaip jį mažinti.
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie tai, kaip galima sau padėti, pasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė.
„Jei žmogus dažnai perka vaistų nuo galvos skausmo ar skundžiasi širdies ploto sunkumu, siūlome pasimatuoti kraujospūdį.
O žinantiems, kad spaudimas aukštas, rekomenduojame sekti rodiklius žurnale ir kreiptis į gydytoją dėl tolimesnių sprendimų“, – teigė vaistininkė.
Norint suvaldyti hipertenziją, būtina keisti kasdienius įpročius. A. Krušnienė rekomendavo siekti normalios kūno masės, bent 30 minučių kasdien skirti fizinei veiklai, riboti druskos kiekį iki 5 gramų per dieną, vengti sočiųjų riebalų ir rinktis daržoves, vaisius bei uogas.
„Žalingi įpročiai, tokie kaip rūkymas ar alkoholio vartojimas, turėtų likti užmarštyje. Svarbu pakankamai išsimiegoti, ilsėtis ir valdyti stresą“, – pabrėžė vaistininkė.
Pasak A. Krušnienės, neretai žmonės net nesusimąsto, kad ne tik žalingi įpročiai, bet ir tam tikri vaistai ar papildai gali turėti įtakos jų aukštam kraujospūdžiui.
„Jį didinti gali nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo su ibuprofenu ar diklofenaku, taip pat kofeinas, kortikosteroidai, hormoninė kontracepcija.
Įtakos gali turėti ir kai kurie sirupai nuo kosulio ar nosies lašai, kuriuose yra pseudoefedrino, taip pat maisto papildai su ženšeniu ar saldymedžiu“, – perspėjo vaistininkė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!