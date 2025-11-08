Žinia kenčiantiems aukštą kraujospūdį: valgykite šiuos maisto produktus

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušienė atskleidžia, kokius produktus geriau rinktis, norint palaikyti sveiką kraujospūdį ir gyventi sveikiau.
Pataria rinktis vaisius bei uogas
Anot vaistininkės, norint palaikyti normalų kraujospūdį, svarbu rinktis produktus, turinčius svarbiausių elektrolitų: kalio, cinko, magnio, geležies, maiste taip pat turėtų netrūkti skaidulų bei antioksidantų.
„Reikiamų elektrolitų galima rasti uogose, vaisiuose ir daržovėse: mėlynėse, braškėse, avietėse, bananuose, apelsinuose, špinatuose, brokoliuose, avokaduose, kopūstuose“, – vardina A. Krušienė.
Kraujospūdį mažinančiai veikia ir antioksidantų turtingos uogos – mėlynės, braškės ar avietės.
Pasak ekspertės, taip pat į valgiaraštį verta įtraukti skaidulų turinčius neskaldytus grūdus – avižas ar rudus ryžius – bei ankštinius augalus ir riešutus, kurie gali padėti palaikyti normalią kraujagyslių veiklą.
Vis dėlto, padeda ne tik vaisiai ir uogos: A. Krušienė pabrėžia, kad ne mažiau svarbi riebi žuvis, turinti omega-3 riebalų rūgščių (pvz., lašiša, skumbrė, sardinės), alyvuogių aliejus, česnakas ir net nedidelis kiekis tamsaus šokolado (1–2 gabalėliai per dieną).
Šie produktai, anot jos, gali padėti pagerinti kraujotaką, išlaikyti kraujagyslių elastingumą ir padėti palaikyti sveiką kraujospūdį.
Kokio maisto geriau vengti?
A. Krušienė pabrėžia, kad kraujospūdžiui užvis labiausiai kenkia perteklinis druskos (natrio) kiekis maiste.
„Per didelis natrio kiekis skatina skysčių kaupimąsi organizme ir didina spaudimą kraujagyslėms, – aiškina ji. – Per dieną su visais patiekalais rekomenduojama suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos (apie 1 arbatinį šaukštelį).
Taip pat svarbu nepamiršti, kad kartais jos gauname to net nepastebėdami: druskos gali būti tokiuose produktuose kaip duona, pusfabrikačiai, sūriai, įvairūs užkandžiai ar konservai.“
Dar vaistininkė pamini, kad reikėtų riboti perdirbtų maisto produktų, rūkytų gaminių, greito maisto ir saldumynų, įskaitant gazuotų gėrimų, vartojimą:
„Perdirbta ir riebi mėsa bei keptas, skrudintas maistas kelia blogojo cholesterolio lygį, tad gali sumažėti ir kraujagyslių elastingumas.
Alkoholis ir kofeinas vėlgi gali sukelti kraujospūdžio svyravimus, o energinių gėrimų geriausia visiškai vengti.“
Taip pat, pasak specialistės, nereikėtų piktnaudžiauti sūriais ir riebiais užkandžiais – traškučiais, sausainiais ar paruoštais padažais, geriau rinktis šviežius, mažiau apdorotus produktus, daržoves, vaisius ir viso grūdo gaminius.
Klientai dažnai turi klausimų apie mitybą
Paklausta, ar į vaistinę užėję žmonės dažnai teiraujasi apie mitybos ar kitų kasdienių veiksnių įtaka kraujospūdžiui, A. Krušienė atsako teigiamai:
„Taip, pacientai dažnai domisi, užduoda klausimus. Dažniausiai klausia, ką galima valgyti vartojant vaistus kraujospūdžio kontrolei, ar tam tikri produktai, pavyzdžiui, česnakas ar burokėlių sultys, gali pakeisti vaistus.
Taip pat neretai teiraujasi, ar kava didina spaudimą ir ar galima vartoti alkoholį nedideliais kiekiais.“
Pasak vaistininkės, kai kurie pacientai nori sužinoti ir tai, ar maisto papildai su magniu, kaliu ar kofermentu Q10 gali padėti reguliuoti kraujospūdį.
Tačiau, pasak jos, vaistininko užduotis tokia ir yra – paaiškinti, atsakyti į rūpimus klausimus.
„Atsakant į šiuos klausimus svarbu pabrėžti, jog sveika mityba bei maisto papildai – labai svarbu mažinant aukštą kraujospūdį, tačiau gydytojo skirtų vaistų jie tikrai nepakeičia“, – primena ji.
Klaidingi mitai apie kraujospūdžio mažinimą
Dažnas klaidingas įsitikinimas, pasak vaistininkės – kad kraujospūdį galima „natūraliai numušti“ vien tik gėrimais ar produktais, pavyzdžiui, česnaku, citrina, burokėlių sultimis ar medumi:
„Nors kai kurie iš šių produktų turi teigiamą poveikį kraujagyslėms, jie negali tapti vaistų pakaitalu, kai žmogus serga hipertenzija. Taip pat svarbu, kad, net jeigu jaučiasi gerai, vartoti vaistų žmogus nenustotų be gydytojų nurodymų. Tai gali būti pavojinga.“
A. Krušienė teigia pacientus visuomet raginanti nepamiršti, kad sveika mityba, fizinis aktyvumas ir kasdienio streso mažinimas gali reikšmingai padėti palaikyti normalius kraujospūdžio rodiklius, tačiau esant ligai būtinas ir atitinkamas gydymas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!