Kauno sporto halėje – Nyderlandų žvaigždės Fedde Le Grand koncertas

Spalio 25 dieną kauniečių ir miesto svečių akys kryps į viena ryškiausių figūrų sparčiai besivystančiame House muzikos žanre ir visame elektroniniame peizaže.

Fedde Le Grand jau beveik dešimtmetį yra vienas iš 30 įtakingiausių didžėjų pagal prestižinį DJ Mag Top 100 sąrašą.

Į Lietuvą pirmą kartą atvykstantis atlikėjas tapo žinomas dar 2006 metais su hitu „Put Your Hands Up 4 Detroit“, kuris pasiekė pirmąją vietą Didžiosios Britanijos singlų tope ir išgarsino jo vardą tarptautinėje scenoje.

„Spotify“ platformoje Fedde Le Grand turi beveik 3 mln. kasmėnesinių klausytojų. Jo populiariausi hitai, tokie kaip „Let Me Think About It“ su 163 milijonais perklausymų, „Rhythm Of The Night“ su 56 milijonais ir „Put Your Hands Up for Detroit“ su 50 milijonų perklausų, ir toliau džiugina elektroninės muzikos gerbėjus visame pasaulyje.

Nuo didžiausių festivalių tokių kaip „Tomorrowland“, „Coachella“ ir „Ultra Music Festival“ iki rezidencijų Ibizoje, Fedde Le Grand pasirodo didžiausiose pasaulio scenose, taip stiprindamas savo reputaciją kaip gyvos elektroninės muzikos atlikėjas.

Olandų didžėjus tarptautinėje scenoje yra gerai atpažįstamas ir dėl savo remiksavimo įgūdžių. Fedde yra bendradarbiavęs su tokiais žinomais muzikos industrijos atlikėjais kaip Madonna, Coldplay, Shakira ir will.i.am bei perkūręs hitus Michaelui Jacksonui, Mariah Carey ir Robbie Williamsui. Bilietų prekyba į spalio 25 d. renginį Kauno sporto halėje jau prasidėjo. Juos galite rasti bilietai.lt, o apie apšildančius atlikėjus koncerto organizatoriai paskelbs artimiausiu metu.