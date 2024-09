Lietuvoje koncertuos JAV muzikos garsenybė Caroline Shaw

Caroline Shaw yra pasaulinį pripažinimą pelniusi vokalinės muzikos atlikėja ir kompozitorė. Jos koncertai sulaukia didžiulio pasisekimo tarp klausytojų visame pasaulyje, o kūryba pelno solidžius įvertinimus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Būdama vos trisdešimties Caroline Shaw laimėjo prestižinę Pulitzerio muzikos premiją (2013) ir tapo jauniausia šį apdovanojimą gavusia laureate. Menininkė yra pelniusi net kelis „Grammy“ apdovanojimus.

Jai yra suteiktas ir Jeilio universiteto garbės daktaro laipsnis. Caroline Shaw kaip kūrėja ir atlikėja koncertavo garsiausiose koncertų salėse: Niujorko „Carnegie Hall“, Los Andželo „Walt Disney Hall“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Londono „Barbican Center“, Sietlo „Benaroya Hall“ ir kt.

Jos muzika skambėjo festivaliuose „Big Ears“, „Bang on a Can Marathon“, Tanglewoodo, Aspeno, Edinburgo ir daugybėje kitų pasaulinio garso festivalių.

Caroline Shaw – tarp įvairių vaidmenų, žanrų ir medijų laviruojanti muzikantė, siekianti perteikti iki šiol negirdėtą, bet visada egzistavusį garso pasaulį. Ji dažnai bendradarbiauja su kitais menininkais kaip prodiuserė, kompozitorė, vokalistė ir smuikininkė.

Shaw kūrybos plotį puikiai iliustruoja pastarieji jos projektai, tarp kurių – garso takeliai serialui „Fleishman is in Trouble“ (FX/Hulu) ir Josephine Decker miuziklui „The Sky Is Everywhere“ (A24/Apple), muzika Nacionalinio teatro spektakliui „The Crucible“ (rež. Lyndsey Turner), kūrinio „Microfictions Vol. 3“ premjera su Niujorko filharmonijos orkestru ir ansambliu „Roomful of Teeth“, gyvai atliekamas orkestrinis garso takelis Wu Tsango nebyliam filmui „Moby Dick“, su įrašų kompanija „Nonesuch“ išleisti albumai („Evergreen“, „Rectangles and Circumstance“), muzika Helen Simoneau šokio kūriniui „Delicate Power“ ir kt.

Talentinga ir produktyvi kūrėja per pastarąjį dešimtmetį parašė daugiau nei 100 kūrinių pasaulinio garso atlikėjams – Anne Sofie von Otter, Davóne’ui Tinesui, Yo Yo Ma, Renée Fleming, Dawn Upshaw, Ariadne Greif, Los Andželo filharmonijos, Sietlo simfoniniam, Sinsinačio simfoniniam, Philharmonia Baroque orkestrams, Aizuri, Dover, Calidore, Miro, Brooklyn Rider kvartetams, vokaliniam ansambliui „The Crossing“, ansambliams „I Giardini“, „Ars Nova Copenhagen“, Bruklino jaunimo chorui. Taip pat ji prisidėjo prie atlikėjų Rosalía, Woodkid ir Nas albumų kūrimo.

Šiame koncerte Vilniuje skambės Caroline Shaw dainos iš bendrų jos ir „Sō Percussion“ albumų „Rectangles and Circumstance“ (2024) ir „Let the Soil Play Its Simple Part“ (2021). Pastarosios plokštelės dainos gimė bendros kūrybos metu įrašų studijoje, o jų žodžius įkvėpė platūs menininkų interesai: rašytojo Jameso Joyce’o kūryba, Anne Carson eilėraštis, Biblija, amerikiečių folkloro melodija „I’ll Fly Away“, grupės „ABBA“ muzika ir kt.

Tuo tarpu albumo „Rectangles and Circumstance“ dainas inspiravo XIX a. kūrėjų Christinos Rosetti, Emily Brontë, Emily Dickinson, Gertrude Stein ir Williamo Blake'o eilės. Beje, Caroline Shaw yra šių metų festivalio „Gaida“ kviestinė kompozitorė – festivalyje greta šiame koncerte atliekamų daugelio jos dainų nuskambės ir dar vienas šios kompozitorės kūrinys „Entr’acte“, kurį spalio 25 d. kartu su smuiko virtuozu ir dirigentu Hugo Ticciati atliks Lietuvos kamerinis orkestras.

Caroline Shaw koncertą Vilniuje rengia su viena garsiausių pasaulyje mušamųjų muzikos grupių „Sō Percussion“. Šis Niujorko kolektyvas jau pažįstamas Vilniaus publikai – grupė koncertavo festivalyje „Gaida“ prieš sptynerius metus ir tuomet sulaukė didžiulės sėkmės.

Pastaruoju metu „Sō Percussion“ koncertuoja tokiose salėse kaip Niujorko „Carnegie Hall“, Vašingtono Kennedy centre, Hamburgo Elbės filharmonijoje, Barselonos Palau de la Musica Catalana, taip pat yra groję Londono „Barbican“ centre, festivaliuose „Big Ears“, „Long Play“, „Sound Unbound“, „Bang on a Can Marathon“ ir kt.

Kritikai teigia, kad „Sō Percussion“ naujai apibrėžė XXI a. muziką per „jaudinantį tikslumo ir anarchijos, griežtumo ir beprotybės derinį“ („The New Yorker“) ir atgaivino ryškų perkusijos repertuarą. Grupė bendradarbiauja su tokiais kompozitoriais kaip David Lang, Julia Wolfe, Steve Reich, Paul Lansky, Dan Trueman ir daugeliu kitų.

JAV muzikos garsenybės Caroline Shaw koncertas Vilniuje su įžymia Niujorko mušamųjų grupe „Sō Percussion“ – gruodžio 5 d. LVSO koncertų salėje. Bilietus platina „Kakava.lt“. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.