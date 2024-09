Paaiškėjo, kas apšildys grupės „30 Seconds to Mars‘‘ koncertą Kaune

Tai ne pirmas kartas, kai „30 Seconds to Mars“ aplanko Lietuvą, tačiau kiekvieną sykį jų koncertai pritraukia tūkstančius gerbėjų.

Šįkart žiūrovai galės išgirsti tiek gerai žinomas dainas, kaip „Kings and Queens“, „This Is War“, „The Kill“, tiek naujausius kūrinius iš naujausio albumo.

Šiandien oficialiai paskelbta, kad grupės koncertą Kaune pradės Oliver Malcolm – talentingas britų kilmės muzikos prodiuseris ir dainininkas, sparčiai išpopuliarėjęs dėl savo unikalaus, įdomių žanrų mišinį atspindinčio skambesio.

Karjerą pradėjęs kaip prodiuseris, dirbęs su kitais atlikėjais, Malcolm galiausiai pradėjo kurti savo muziką. 2020 m. jis debiutavo su singlu „Switched Up“, kuris sulaukė didelio dėmesio ir puikių įvertinimų dėl originalumo bei nuoširdumo. Oliverio kūryba yra labai asmeniška ir atvirai atspindi jo gyvenimo patirtį.

REKLAMA

REKLAMA

Jo muzika kupina emocijų ir autentiškumo, o jo garsinis eksperimentavimas nepalieka abejingų. Nepaisant dar palyginti trumpos karjeros, Oliver Malcolm jau dabar yra laikomas viena iš įdomiausių ir perspektyviausių naujosios kartos muzikos asmenybių.

Vienintelį „30 Seconds To Mars“ koncertą, kuris šių metų spalio 4-ąją dieną vyks „Žalgirio“ arenoje Kaune, pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“. Pirmosiose grupės gastrolėse po daugiau nei penkerių metų pertraukos rokeriai atliks dainas iš pernai išleisto studijinio albumo „It's The End Of The World But It's A Beautiful Day“ ir didžiausius savo hitus.