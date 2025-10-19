kalendorius - 2027 sausio 31d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
1913 metų sausio 31 dieną įvyko „Ryto“ draugijos steigiamasis suvažiavimas. Ši draugija daugiausia rūpinosi švietimu, bibliotekų kūrimu ir mokytojų rengimu, taip pat padėjo ištraukti lietuvių kalbą ir mokslą iš daraktorių pogrindžio. Steigiamajame susirinkime dalyvavo tokie žymūs to meto lietuvių veikėjai kaip L. Gira, J. Basanavičius, A. Smetona, V. Mironas, A. Petrulis, K. Maliukevičius ir daugelis kitų. Draugijos veiklai patalpas suteikė P. Vileišis savo namuose, kur dabar veikia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 1938 metais lenkų valdžia draugiją likvidavo, nes ji jiems buvo tarsi rakštis. „Ryto“ draugija vien vokiečių okupacijos metais įsteigė 120 lietuviškų mokyklų Vilnijos krašte.
Sausio 31-oji yra 31-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 334 dienos, o keliamaisiais metais – 335 dienos.