kalendorius - 2027 gegužės 16d.
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Šiandien minima Tarptautinė delfinų diena. Delfinai, dar vadinami jūros kiaulėmis, yra protingi gyvūnai, kuriems ši diena skirta pagerbti. Deja, delfinai beveik visiškai išnyko iš Baltijos jūros. Delfinai yra žinduoliai ir mažiausia banginių rūšis, gyvenanti šaltuose vandenyse. Jie gali užaugti iki pusantro metro ilgio. Delfinai minta pelaginėmis ir dugninėmis žuvimis, todėl dažnai apsinuodija organiniais teršalais arba žūva, patekę į žvejybos tinklus. Dėl šių priežasčių delfinų populiacija Baltijos jūroje beveik išnyko. XIX amžiuje Baltijos jūroje delfinų buvo gausu, tačiau XX amžiuje jų skaičius smarkiai sumažėjo.
Gegužės 16-oji yra 136-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 137-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 229 dienos.