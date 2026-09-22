kalendorius - 2027 spalio 30d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
1934 metų spalio 30 dieną tarpukario Lietuvos vyriausybė priėmė įdomų sprendimą – visiems valstybės tarnautojams buvo nurodyta iki gruodžio 24 dienos įsigyti Lietuvoje užaugintų žąsų. Kiekvienas tarnautojas turėjo įsigyti tam tikrą skaičių žąsų, priklausomai nuo savo kategorijos: pirmos kategorijos tarnautojas turėjo nusipirkti vieną žąsį, antros kategorijos – dvi, ir taip toliau.
Tuo metu Lietuva daug eksportuodavo į Vokietiją, ypač žąsų ir jų kepenėlių. Tačiau 1934 metais, kai į valdžią atėjo nacionalsocialistai, importas iš Lietuvos buvo nutrauktas dėl konfliktų Klaipėdos krašte. Tai buvo didelis smūgis Lietuvos ekonomikai. Vis dėlto, istorikų teigimu, vyriausybės sprendimas įpareigoti tarnautojus pirkti žąsis padėjo išvengti didelių nuostolių. Šis laikotarpis buvo vadinamas žąsų krize.
Spalio 30-oji yra 303-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 304-oji. Iki metų pabaigos lieka 62 dienos.