kalendorius - 2027 liepos 11d.
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Liepos 11-oji yra Pasaulinė populiacijos diena. Ši data buvo pasirinkta, nes 1987 metais šią dieną pasaulio gyventojų skaičius perkopė 5 milijardus. Jungtinių Tautų organizacija pasiūlė šią dieną paskelbti šventine, siekiant atkreipti dėmesį į gyventojų skaičiaus augimo problemas. Nors didėjantis gyventojų skaičius gali būti džiaugsmo šaltinis, jis taip pat kelia nerimą dėl iššūkių, susijusių su visų žmonių aprūpinimu maistu. Vakarų šalyse gimstamumas smarkiai sumažėjęs, o trečiojo pasaulio šalyse šeimos dažnai turi daug vaikų. Kai kurios valstybės ėmėsi griežtų priemonių gimstamumui reguliuoti, pavyzdžiui, Kinija įvedė vieno vaiko politiką. Tačiau ši politika sukėlė naujų problemų – visuomenė sensta, ir trūksta jaunų žmonių, galinčių palaikyti ekonominę pusiausvyrą.
Liepos 11 diena yra 192-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 193-a. Iki metų pabaigos lieka 173 dienos.