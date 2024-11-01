kalendorius - Juozapinės, Pempės diena 2027 kovo 19d.
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Senovės lietuviai Kovo 19-ąją vadino Pempės diena. Tai buvo viena iš daugelio pavasario dienų, skirtų paukščiams. Sniegas jau būdavo aptirpęs, o žemė – pažliugusi. Šią dieną merginos eidavo apžiūrėti savo darželių, kaip jie peržiemojo, tvarkydavo juos, grėbstydavo ir surinkdavo nudžiūvusias gėles. Taip prasidėdavo pirmieji pavasario darbai, o metų ratas sukdavosi toliau. Nors dar buvo laikomasi gavėnios pasninko, tą vieną dieną buvo leidžiama kelti vestuves. Pempė senovės lietuvių mituose buvo tapatinama su Žemyna, motina Žeme, vaisingumo saugotoja.
Be to, Kovo 19-ąją minima ir Tarptautinė klientų diena. Ši šventė atsirado 2010 metais, kai įmonės nusprendė pagerbti savo klientus ir išsiuntė pirmuosius sveikinimus. Taip buvo paskatintas šios dienos minėjimas.
Kovo 19 diena yra 78-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 79-oji. Iki metų pabaigos lieka 287 dienos.