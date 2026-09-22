kalendorius - 2027 birželio 29d.
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Birželio 29-ąją Lietuvoje švenčiama Pasieniečių diena, kuri minima nuo 1922 metų. Šią dieną pagerbiami pasieniečiai, kurie nepriekaištingai atlieka savo tarnybą. Pasieniečiai yra atsakingi už valstybės sienos apsaugą, kontrabandos ir neteisėtos imigracijos kontrolę, taip užtikrindami šalies saugumą.
Be to, Birželio 29-ąją švenčiamos ir Petrinės – sena lietuviško tradicinio kalendoriaus šventė. Petrinės yra viena iš vasarvidžio švenčių, kurios prasideda nuo Rasos šventės. Ši diena yra paskutinė iš kupolinių dienų. Kupolės – tai vešančios gėlės ir vaistažolės, randamos Lietuvos pievose, kurios padeda nuo įvairių ligų. Tradiciškai, jau iš vakaro žmonės vengdavo sunkesnių darbų, nes tikėdavo, kad Perkūnas gali trenkti į namus.
Birželio 29-oji yra 180-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 181-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 185 dienos.