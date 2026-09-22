kalendorius - 2027 spalio 10d.
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Šią dieną pasaulyje minima ne viena svarbi proga. Pavyzdžiui, nuo 1992 metų spalio 10-ąją švenčiama Pasaulinė psichinės sveikatos diena. Šios dienos renginiuose siekiama informuoti visuomenę apie psichikos sveikatos problemas, kovoti su stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis, kurios dažnai lydi psichikos ligomis sergančius žmones.
Be to, spalio 10-oji yra ir Pasaulinė benamių diena. Šią dieną visuomenė skatinama atkreipti dėmesį į skurdo, benamystės ir netinkamo būsto problemas. Benamystės problemą dažnai apsunkina aukštos nekilnojamojo turto ir nuomos kainos, skurdas, nekvalifikuotas darbas ir žemas atlyginimas.
Spalio 10-oji yra 283-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 284-oji. Iki metų pabaigos lieka 82 dienos.