kalendorius - 2027 gegužės 5d.
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Gegužės 5-ąją švenčiama Tarptautinė akušerių diena. Akušeriai yra tie žmonės, kurie pasitinka naują gyvybę. Senovės lietuviai akušerio vaidmenį atliekančią žiniuonę vadino pribuvėja. Pribuvėja turėjo būti ypatingos doros moteris, nes tikėta, kad prie švento gimties ritualo negali liestis blogi žmonės. Pribuvėja buvo laikoma išmintinga žyne, vedančia per ritualą, kai į moterį įsikūnija gimdanti deivė Žemyna. Pagal tradicijas, gimdymą priėmusiai pribuvėjai būdavo nuplaunamos rankos ir dovanojamas lininis rankšluostis, dėkojant už pagalbą ir paramą. Šią dieną verta pagerbti ir pasveikinti akušeres su jų diena.
Gegužės 5-oji yra 125-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 126-a. Iki metų pabaigos lieka 240 dienų.