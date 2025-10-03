kalendorius - 2027 sausio 15d.
Ką veikti šaltą žiemos vakarą, kai didžiosios metų šventės jau praeityje, o pavasaris dar toli? Šiandien siūlome prisiminti gerus laikus. Nėra nieko maloniau, kaip pasinerti į nostalgiškus prisiminimus ir svajones, prisiminti žmones, kurių šalia jau nebėra, ir laiką, praleistą su jais. Galbūt norėsite vėl įlipti į vaikystės medį ir pamojuoti kiemo draugams arba pajusti ant liežuvio galiuko močiutės kepto pyrago skonį. Prisiminimai gali praskaidrinti dieną ir suteikti šilumos širdžiai.
Sausio 15 dieną minima Klaipėdos krašto diena. Per savo istoriją Klaipėda priklausė daugybei valdžių, bet 1923 m. sausio 15 d. Klaipėda prijungta prie Lietuvos Respublikos.
Sausio 15-oji yra 15-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 350 dienų, o keliamaisiais metais – 351 diena.