kalendorius - 2027 kovo 16d.
Šiandien yra Knygnešio diena, kuri primena apie svarbų knygnešių vaidmenį Lietuvos istorijoje. XIX amžiuje, kai Rusijos imperija uždraudė lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis, drąsūs žmonės ėmėsi kontrabandos būdu gabenti lietuviškas knygas ir dalinti jas gyventojams. Šie leidiniai buvo spausdinami užsienyje, ypač Ragainėje (tuometinėje Prūsijoje), Mažojoje Lietuvoje ir JAV, o vėliau nelegaliai gabenami per sieną. Knygnešius persekiojo caro valdžia ir pasieniečiai, o turinčius tokių leidinių ar juos gabenančius žmones žiauriai baudė.
Vienas žymiausių knygnešių buvo Jurgis Bielinis, gimęs 1846 metų kovo 16 dieną. Jis buvo publicistas ir bendradarbiavo su „Aušra“ bei „Varpu“. Nors ne kartą buvo įkliuvęs žandarams, vis sugebėdavo ištrūkti. Jis sakydavo: „Nemirsiu, kol maskoliai iš Lietuvos neišeis“. Lietuviškos spaudos draudimas buvo panaikintas tik 1904 metais, tad knygnešiai išsaugojo kalbą per daugiau nei 40 metų trukusį draudimą.
