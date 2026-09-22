kalendorius - 2027 rugsėjo 25d.
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Rugsėjo 25 diena nuo 1951 metų yra žinoma kaip Pasaulinė kurčiųjų diena. Šią dieną visuomenė yra raginama atkreipti dėmesį į kurčiųjų problemas ir dalyvauti įvairiuose renginiuose, skatinančiuose jų integraciją. Gestų kalba yra svarbi priemonė, padedanti kurtiesiems bendrauti, todėl visuomenė yra skatinama ją išmokti, kad kurčiųjų socialinis gyvenimas būtų mažiau apribotas.
Lietuvoje rugsėjo 25-oji taip pat yra svarbi diena. 1989 metais Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba viešai paskelbė, kad Lietuvos prijungimas prie Sovietų Sąjungos buvo neteisėtas. Primintina, kad 1940 metais Lietuva buvo aneksuota Sovietų Sąjungos.
Rugsėjo 25-oji yra 268-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 269-oji. Iki metų pabaigos lieka 97 dienos.