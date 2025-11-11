kalendorius - 2027 vasario 22d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
Vasario 22-oji yra svarbi Lietuvos istorijoje, nes tai Lietuvos krikšto diena. 1387 metais Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila išleido įsaką, kuriuo liepė savo pavaldiniams priimti krikščionybę. Šis žingsnis buvo sudėtingas ir daugeliui žmonių reiškė prievartinį jų tradicijų ir šventų vietų atėmimą bei niokojimą. Tuo metu politinės aplinkybės vertė priimti krikščionybę, tačiau paprastam žmogui tai buvo žeminantis ir dvasiškai bei psichologiškai sunkus išbandymas. Šie potyriai galėjo turėti ilgalaikį poveikį, prisidėdami prie baudžiavos, vergovės ir okupacijų istorijos, bei sunkios kovos siekiant atgauti dvasinę stiprybę ir tapti pilnaverte tauta bei valstybe.
Įvedant krikščionybę, Jogaila suteikė tam tikrų privilegijų. Vilniui buvo suteikta Magdeburgo teisė, o Vilniaus Vyskupystės valdytojui, Lietuvos bajorams katalikams ir Vilniaus miestiečiams buvo suteiktos trys privilegijos. Bajorai gavo teises į tėvonijos žemes, o bažnyčia buvo aprūpinta dvarais, atleistais nuo mokesčių. Lietuvos krikštas padėjo valstybei pasukti Vakarų Europos link. Nuo tada Lietuva tapo pilnateise krikščioniškos Europos valstybe ir šiuo keliu žengia iki šiol.
Vasario 22-oji yra 53-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 312 dienų, o keliamaisiais metais – 313.