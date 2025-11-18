kalendorius - 2027 kovo 1d.
Kovo 1-ąją taip pat minima Nulinės diskriminacijos diena. Šią dieną ypatingas dėmesys skiriamas kovai su diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos, religijos ir kitų priežasčių. Liberalios demokratijos valstybėse, ypač Vakarų pasaulyje, diskriminacija laikoma nepriimtina, nes ji riboja žmonių galimybes visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, būti naudingi ir gyventi laimingą, pilnavertį gyvenimą. Nors diskriminacija yra nepageidaujama bet kuriuo metu, šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, konferencijos ir diskusijos, siekiant atkreipti dėmesį į šią problemą ir skatinti kovą su ja.
Kovo 1-oji yra 60-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 61-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 305 dienos.