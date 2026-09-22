kalendorius - 2027 liepos 16d.
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Lietuvių liaudies kalendoriuje Liepos 16 diena žinoma kaip Prapjovos arba Škaplierinės. Tai tradicinės rugiapjūtės pradžia, kuri trukdavo devynias dienas. Šią dieną kaimo žmonės nedirbdavo, tačiau iš karto po to prasidėdavo intensyvus darbas – rugiapjūtė. Šis darbas buvo itin svarbus, nes nuo jo priklausė, ar šeima turės duonos. Rugius pjaudavo moterys, naudodamos pjautuvus, ir dainuodavo specialias rugiapjūtės dainas. Į laukus jos eidavo baltai apsirengusios, nes šis darbas buvo ne tik būtinas, bet ir turėjo apeiginę reikšmę.
Į darbą moterys nešdavosi duonos, tačiau jos nevalgydavo, o vakare parnešdavo namo ir riekelę užkasdavo lauko kampe – tai buvo senovinė apeiga derliaus dievams pagerbti. Pirmą rugių pėdą nupjaudavo šeimininkė, o vakare jį iškilmingai parnešdavo namo ir pasodindavo kerčion, taip pagerbdama deivę Žemyną, kuri, tikėta, duoda derlių. Rugiapjūtės pabaigoje būdavo rengiamos puotos ir aukojama.
Liepos 16 diena yra 197-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 198-a). Iki metų pabaigos lieka 168 dienos.