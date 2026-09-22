kalendorius - 2027 liepos 27d.
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1830 metų liepos 27 dieną Prancūzijoje prasidėjo Liepos revoliucija. Paryžiečiai sukilo prieš valdančiųjų sluoksnių politiką, ir mieste iškilo barikados. Ginkluoti miestiečiai užėmė svarbius pastatus, tokius kaip municipaliteto pastatą, Tuileries rūmus ir Luvrą. Karalius Karolis X atsisakė sosto ir pabėgo į Didžiąją Britaniją. Nors sukilime dalyvavę darbininkai siekė respublikos, viršų paėmė buržuazija ir liberalai, remiami Nacionalinės gvardijos vado markizo M. J. de La Fayette’o. Jie siekė konstitucinės monarchijos, ir nauju karaliumi buvo paskelbtas Orleano kunigaikštis Liudvikas Pilypas. Burbonų balta vėliava buvo pakeista trispalve. Prancūzijos Liepos revoliucija įkvėpė revoliucijas daugelyje Europos šalių, įskaitant Lenkiją, Lietuvą, Italiją ir Vokietijos valstybės.
Liepos 27-oji yra 208-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 209-oji. Iki metų pabaigos lieka 157 dienos.