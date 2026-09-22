kalendorius - 2027 rugpjūčio 13d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Šiandien minima Tarptautinė kairiarankių diena, kuri švenčiama nuo 1992 metų. Kairiarankiai sudaro apie 15 procentų visos populiacijos. Lietuvoje kairiarankių situacija ne visada buvo lengva – dar visai neseniai mokyklose jie buvo verčiami rašyti ir atlikti kitus darbus dešine ranka, kartais net taikant fizines bausmes. Tačiau dabar pripažįstama, kad kairės rankos naudojimas kaip pagrindinės nėra nei kenksmingas, nei keistinas dalykas. Dažnai manoma, kad kairiarankiai gali turėti išskirtinių gabumų.
Tarp žymių kairiarankių yra tokios asmenybės kaip Liudvikas van Bethovenas, Čarlis Čaplinas, Albertas Einšteinas, Merlina Monro, Mikelandželas, Napoleonas Bonapartas, Aleksandras Puškinas, Levas Tolstojus, Leonardas da Vinčis, Frederikas Šopenas, Bilas Geitsas, Garis Kasparovas, Polas Makartnis, Princas Viljamas, Demi Mur, Silvestras Stalonė, Nikolė Kidman, Tomas Kruzas, Briusas Vilisas, Keanas Rivesas ir Deividas Duchovnas. Kai kuriose šalyse kairiarankių diena pažymima specialiais renginiais.
Rugpjūčio 13 diena yra 225-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 226-oji. Iki metų pabaigos lieka 140 dienų.