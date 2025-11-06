kalendorius - 2027 vasario 17d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
2026 m. Užgavėnės bus vasario 17 d. Tai linksma ir triukšminga tradicinė šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą ir pavasario sutikimą. Švenčiama paskutinį antradienį prieš Gavėnią, Užgavėnės išsiskiria spalvingomis kaukėmis, persirengėlių eisenomis, tradiciniais papročiais bei gardžiais blynais.
Šiandien minima ir pasaulinė žmogaus sielos diena. Nors mūsų žinios apie pasaulį yra plačios, vis dar susiduriame su reiškiniais, kurių negalime iki galo paaiškinti. Pavyzdžiui, nežinome, kas vyksta žmogui mirus ar kaip tiksliai prasideda gimdymas. Manoma, kad žmogus turi sielą, kuri išlieka nepaisant kūno būklės. Šią dieną kviečiama susimąstyti apie sielą ir aukštesnes dvasines vertybes.
Vasario 17-oji yra 48-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 317 dienų, o keliamaisiais metais – 318 dienų.