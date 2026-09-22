kalendorius - Vasarvidžio šventė 2027 birželio 22d.
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Birželio 22-ąją įvyksta astronominė vasaros saulėgrįža, kai diena būna pati ilgiausia, o naktis – trumpiausia per visus metus. Po šios dienos dienos pradeda trumpėti, o naktys ilgėti, ir vasara pamažu persirita į antrąją pusę. Šis procesas tęsiasi iki žiemos saulėgrįžos, dar vadinamos Kalėdomis. Saulė, pasiekusi aukščiausią savo tašką, savaitę išlieka maždaug tame pačiame aukštyje, ir šis laikotarpis vadinamas vasarvidžiu.
Vasarvidžio šventimas apima įvairias tradicijas, tokias kaip laužų kūrenimas, vainikų pynimas ir liaudies dainų dainavimas. Ypatinga pagarba skiriama Saulei – ant karties užkeliamas vežimo ratas, apsuktas šiaudais, kuris yra padegamas, simbolizuojant saulę. Taip pat degantys ratai leidžiami nuo kalnų, o į vandens telkinius dedami vainikėliai su žvakelėmis. Atėjus krikščionybei, senovės baltų šventė buvo sutapatinta su Joninėmis.
Birželio 22 diena yra 173-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 174-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 192 dienos.