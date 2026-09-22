kalendorius - 2027 balandžio 23d.
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Šią dieną krikščionys švenčia Jurgines, o senovės lietuvių kalendoriuje ji buvo siejama su didžiule pavasario švente – Jore. Pagal senovės tikėjimus, dievas Perkūnas apvaisina Žemę Motiną, ir tada prasideda gyvybės atgimimas. Iš tiesų, nuo šio laiko pradeda sprogti medžiai, gamta sužaliuoja, gyvūnai veda jauniklius, visur pilna gyvybės. Išgirdus pirmąją perkūniją, žmonės skubėdavo verstis kūliu – taip jie budindavo žemę ir sveikindavo pavasarį. Pirmą kartą į laukus išgenami gyvuliai, papuošti žaliuojančiais vainikais. Ši šventė buvo labai svarbi ir dažnai vadinama žemdirbių naujaisiais metais.
Balandžio 23 diena yra 113-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 114-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 252 dienos.