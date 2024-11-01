kalendorius - 2027 balandžio 4d.
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Balandžio 4-oji krikščionių kalendoriuje siejama su šv. Izidoriumi ir laikoma pavasario darbų pasiruošimo diena. Tą dieną ūkininkai kruopščiai valydavo savo padargus ir tepdavo juos lašinių gabaliuku, likusiu nuo Užgavėnių. Iš liepos, deivės Laimos medžio, šakelių jie darydavo puokšteles ir laistydavo laukus šaltinių vandeniu, kad apsaugotų nuo sausros ir krušos. Labai svarbi būdavo arimo darbų pradžia, kurią lydėdavo ritualai, skirti Perkūnui ir kitiems derlingumo dievams pagerbti. Ardavo kryžmiškai – dvi vagas skersai, o dvi išilgai. Pirmą velėną užversdavo atgal, kad karvės būtų pieningos – tai tikėjimas, kilęs iš Žemės Motinos laikų. Grįžtantį iš laukų artoją šeimininkė perliedavo vandeniu, kad laukai derėtų.
Balandžio 4-oji yra 94-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 95-a. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 271 diena.