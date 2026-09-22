kalendorius - 2027 rugpjūčio 24d.
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Rugpjūčio 24-oji žinoma kaip Gandrų išskridimo diena. Gandras yra nacionalinis Lietuvos paukštis, turintis gilias šaknis senovės mitologijoje. Pasakojama, kad gandras yra vienintelis tarpininkas, galintis keliauti į požemių pasaulį ir grąžinti žmogaus vėlę į gyvųjų pasaulį. Dėl šios priežasties sakoma, kad vaikus atneša gandrai. Gandras, būdamas deivės Žemynos paukštis, leidžia mirusiems atgimti ir grįžti į gyvenimą.
Ši diena taip pat simbolizuoja atsisveikinimą su vasara. Gandrai instinktyviai žino, kada laikas išskristi, nes vasara baigiasi, o gyvybės metas užleidžia vietą rudeniui ir Vėlinių laikui, kai gamta tarsi apmiršta. Sakoma, kad iki rugpjūčio 24 dienos viskas gamtoje bręsta, o po šios dienos pradeda vysti ir mirti.
Rugpjūčio 24 diena yra 236-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 237-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 129 dienos.