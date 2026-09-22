kalendorius - 2027 spalio 20d.
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Šią dieną minima Tarptautinė skrydžių vadovų diena. Tai profesinė šventė, skirta pagerbti tuos, kurie stebi oro erdvę ir reguliuoja skrydžius. Skrydžių vadovai turi didelę atsakomybę užtikrinti, kad lėktuvai saugiai pasiektų savo tikslą, nusileistų ir nesusidurtų.
Be to, spalio 20-ąją Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva minima Pasaulinė statistikos diena. Statistika padeda mums suprasti daugelio problemų mastą ir laiku reaguoti, priimant sprendimus, kurie gali jas išspręsti. Šią dieną pabrėžiama statistikos svarba, jos pasiekimai bei pagrindinės statistiką rengiančių žmonių atsakomybės ir vertybės.
Spalio 20-oji yra 293-ia metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 294-a. Iki metų pabaigos lieka 72 dienos.