kalendorius - 2027 kovo 12d.
Šiandien minima Pasaulinė diena prieš internetinę cenzūrą. Kai kurios šalys, siekdamos kontroliuoti žmonių laisvę ir stabdyti demokratizacijos procesus, riboja arba visiškai draudžia prieigą prie tam tikros informacijos internete bei bendravimą. Dažniausiai tai daro nedemokratiniai režimai, siekdami apriboti žodžio laisvę, skleisti savo propagandą ir kontroliuoti informaciją. Tokia cenzūra egzistuoja Rusijoje, Kinijoje, Šiaurės Korėjoje ir daugelyje islamo fundamentalistų valdomų valstybių. Ši diena skirta priminti apie laisvo žodžio svarbą ir išreikšti protestą prieš interneto apribojimus.
Kovo 12-oji yra 71-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 72-oji. Iki metų pabaigos lieka 294 dienos.