kalendorius - 2027 rugpjūčio 22d.
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Šią dieną taip pat švenčiama augalinio pieno diena. Augalinis pienas yra puiki alternatyva karvės pienui, tinkanti kavai, kakavai ar sriuboms gardinti. Nors augalinis pienas turi kitokią sudėtį ir maistines medžiagas nei gyvulinės kilmės pienas, jis vis tiek yra vertingas produktas. Veganiškai nusiteikę aktyvistai dažnai pabrėžia, kad gyvulių pieno vartojimas sukelia gyvūnų kančias, nes veršiukai yra atskiriami nuo savo motinų, kad jų pieną galėtų vartoti žmonės. Jų nuomone, sveikiau ir moraliai teisingiau būtų rinktis augalinį pieną. Be to, augalinį pieną, pavyzdžiui, iš riešutų, galima pasigaminti ir namuose.
Rugpjūčio 22 diena yra 234-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 235-oji. Iki metų pabaigos lieka 131 diena.