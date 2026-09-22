kalendorius - 2027 birželio 15d.
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1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjungos kariuomenė įžengė į Lietuvą, pradėdama okupaciją. Po metų prasidėjo lietuvių tremtis į Sibirą, kur daugelis, įskaitant šviesuomenę, vaikus ir nėščiąsias, žuvo. Okupacija buvo didžiulė tragedija, valstybės žūtis buvo sutikta su ašaromis. Nors sovietai buvo įleisti be šūvio, vėliau formavosi pasipriešinimas, prasidėjęs Birželio sukilimu. Drąsūs šauliai ir kariai pradėjo kovą, vėliau vyrai traukėsi į miškus, kur prasidėjo partizanų kova, trukusi kelis dešimtmečius. Lietuva nepriklausomybę atgavo tik 1990 m. kovo 11 d.
Birželio 15-oji yra 166-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 167-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 199 dienos.